Startschuss für Bau einer neuen Kinderkrippe

Ende November fällt der Startschuss für den Bau einer neuen viergruppigen Kinderkrippe in Schwendi. Circa vier Millionen Euro soll der Neubau, der direkt neben der bestehenden Kindertagesstätte St. Franziskus entsteht, kosten. Erfreulich viele Angebote von Firmen und Handwerkern gingen im Rahmen des ersten Ausschreibungspaketes ein, bei der Vergabe der Arbeiten durch den Gemeinderat lagen die erzielten Preise bei den meisten Gewerken niedriger als die Kostenanschläge.

„Das sind erfreuliche Nachrichten. Die Nachfrage für die Aufträge war groß, es gingen viele Angebote ein“, sagte Architekt Manuel Tress im Rat bei der Vorstellung der Submissionsergebnisse nach der Ausschreibung der ersten Gewerke für das Projekt „Neubau Kinderkrippe“. Teils war die Ausschreibung beschränkt, teilweise öffentlich. Offenbar schlägt sich die Krise am Bau angesichts der Angebotsmenge durch, „dass es Wettbewerb gibt ist für die Kommune als Bauherr optimal“, so der Architekt.

Denn beim ersten Ausschreibungspaket für elf Gewerke lagen die günstigsten Brutto-Angebotspreise bis auf drei kleinere Gewerke unterhalb der Kostenanschläge im bepreisten Leistungsverzeichnis. Und dies teilweise deutlich. Zum Beispiel die Rohbauarbeiten für die Kinderkrippe: Zwölf Firmen forderten das Leistungsverzeichnis an, zehn Angebote gingen ein. Der Kostenanschlag laut Leistungsverzeichnis lag bei 667.560,01 Euro. Vom Rat erhielt jetzt das Bauunternehmen J. Werner in Altheim bei Schemmerhofen zum günstigsten Angebotspreis von 573.616,69 Euro den Auftrag. Das teuerste der zehn Angebote lag bei 687.025,26 Euro.

Insgesamt lag die Summe aller günstigsten Angebote bei der Auftragsvergabe für die Gewerke bei 2.037.116,25 Euro. Gegenüber dem Leistungsverzeichnis eine Einsparung von fast 300.000 Euro. „Das sind tolle Preise“, hofft Gemeinderat Werner Jans darauf, dass die Firmen vertrauenswürdig sind. In der Vergangenheit sei dies auch schon anders gewesen, „teilweise ein Reinfall“. Architekt Manuel Tress beruhigte den Rat. „Wir kennen die Firmen, sie sind uns persönlich bekannt und fast alle aus der Gegend“, ergänzte der Architekt. Alle Angebote seien geprüft worden, „wir schauen, dass die Qualität passt. Das bekommen wir hin.“ Der Baubeginn für die neue Kinderkrippe steht bald an, in der letzten Novemberwoche rücken nach Aussage von Tress die Bagger an.

In der Zwischenzeit weitere Ausschreibungen vorbereitet, unter anderem für die Aufzugsanlage und die Heizung. Bei letzterer musste der Rat als Voraussetzung für eine Ausschreibung eine Grundsatzentscheidung treffen. Drei Varianten für die Wärmeerzeugung standen zur Diskussion, zwei drehen sich um eine Sole/Wasser-Wärmepumpe mit den entsprechenden Bohrungen von Erdwärmesonden. Acht Erdsonden sind notwendig, um die Kinderkrippe zu beheizen. Entweder werden sie neu gebohrt oder in einem Fall wird auf drei Bohrungen zurückgegriffen, die Teil des Sondenfeldes sind, das beim Neubau des Kindergartens im Jahr 2018 geschaffen wurde. Somit wären hier noch fünf neue Bohrungen nötig. Bei der dritten Variante zur Wärmeerzeugung kommt eine Luft/Wasser-Wärmepumpe zum Einsatz, in doppelter Ausführung als Zweier-Kaskade.

Jede Variante habe Vor- und Nachteile, sagte Klaus Dangel vom Ingenieurbüro Fischer in Biberach. In der erstellten Wirtschaftlichkeitsberechnung sticht jedoch die Variante mit der Umgebungsluft als Wärmequelle beim erforderlichen Investitionsaufwand ins Auge. Für die beiden Luft/Wasser-Wärmepumpen und deren Installierung als Außeneinheit wird mit Investitionskosten in Höhe von 71.000 Euro gerechnet. Die Sole/Wasser-Wärmepumpe bindet Finanzmittel von 143.000 Euro (bei acht neuen Bohrungen) oder 119.000 Euro (bei fünf neuen Bohrungen). Bei den anfallenden Jahreskosten liegen die drei Varianten relativ dicht beieinander, für die Luft/Wasser-Wärmepumpen wurde ein Wert von 12.448 Euro errechnet.

Deren Aufstellung an der Westseite des Krippen-Neubaus, ausgerichtet zu den Parkplätzen des Kindergartens, ist auch bezüglich der Lärm-Immissionen kein Problem. „Die Anforderungen der Technischen Anleitung (TA) Lärm werden eingehalten“, sagte Manuel Tress. Aus seiner Sicht kommt die Variante mit den Luft/Wasser-Wärmepumpen zur Verwirklichung in Frage, so Bürgermeister Wolfgang Späth. Sie sei bezogen auf die Anschaffungskosten die günstigste Form, „aber ich will es nicht vorschreiben“. Der Rat folgte der Einschätzung von Späth, bei vier Enthaltungen sprach er sich für die Wärmeerzeugung in der neuen Kinderkrippe mittels Luft/Wasser-Wärmepumpen aus. Diese Variante wird nun für die Ausschreibung vorbereitet.