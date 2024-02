Sieg am grünen Tisch

(beb) - Die Schwendier Tennisspieler haben am Wochenende zwei Siege eingefahren: Einen am grünen Tisch, den anderen auf blauem Granulat. In der Oberligastaffel katapultierte sich das Team dadurch auf den zweiten Tabellenplatz.

Es ist so eingetroffen, wie Schwendi erwartet hatte. Die WTB-Schiedskommission hat das Spiel der Schwendier Mannschaft in Heilbronn (Trappensee), das wegen fehlender Hallenbelegungszeiten nicht zu Ende gespielt werden konnte, für Schwendi gewertet. Beide Doppel wurden Schwendi zugesprochen, was letztendlich einen 4:2-Auswärtssieg bedeutete.

„Dies ist ein fairer Ausgang für ein besonderes Spiel“, kommentierte Schwendis Spielführer Philipp Staible diese Strafwertung zugunsten seiner Mannschaft. Damit hatte sich vor dem Heimspiel am Samstag gegen Tübingen die Tabellensituation für die Herren 1 schlagartig verändert. Und zusätzlich einen Motivationsschub für die Schwendier Tennisspieler ausgelöst. „Durch einen Sieg über Tübingen konnten wir jetzt in der Tabelle einen Sprung nach oben machen und die Abstiegsplätze verlassen“, schildert Philipp Staible die dadurch euphorisierte Erwartungshaltung.

Und das Herrenteam lieferte. Mit 5:1 wurde Tübingen geschlagen. Schwendis Nummer eins Luca Steinhauser (6:7, 3:6) musste sich zwar geschlagen geben, auf den weiteren Plätzen punktete jedoch Schwendi. Philipp Staible (3:0, 0:0 Gegner musste verletzt aufgeben), Tobias Mayr (6:4, 6:4) und Tim Schulz (6:1, 6:0) sorgten mit ihren Einzelsiegen für ein gutes Gefühl hinsichtlich eines Gesamterfolges an diesem Tag. Weil Tübingen für den Verletzten keinen Ersatzspieler aufs Feld brachte, war ein Doppelmatch bereits für Schwendi gewertet und der Sieg perfekt. „Wir wollten aber auch das zweite Doppel unbedingt gewinnen, um die Matchbilanz günstiger zu gestalten“, sagte Philipp Staible. An der Seite von Tobias Mayr holte er sich dann auch das Doppel (6:2, 7:6) und somit den fünften Matcherfolg zum Endstand von 5:1. Mit diesem perfekten Abschluss des dritten Spieltages in der Oberligastaffel und dem Punktgewinn am grünen Tisch kletterte Schwendi in der Tabelle von Platz fünf auf Platz zwei. „Damit können wir in jede Richtung träumen“, erklärte Philipp Staible. Ob der Traum von der Tabellenspitze real wird, zeigt sich am Samstag, 17. Februar. Schwendi empfängt zum Heimspiel den Tabellenführer Waldau, Spielbeginn ist um 15.30 Uhr.