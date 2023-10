Seniorin durchschaut Betrugsversuch

Eine am Mittwoch von Betrügern angerufene Seniorin in einem Teilort von Schwendi ist nicht auf die Masche hereingefallen. Zur Mittagszeit hatte eine Unbekannte bei der Frau angerufen. Wie die Polizei weiter mitteilt, gab sich die Anruferin mit weinerlicher Stimme als Tochter aus und behauptete, der Tochter sei wohl etwas Schlimmes passiert. Die Unbekannte reichte den Telefonhörer weiter an einen angeblichen Polizisten von der Verkehrspolizei Ulm, der der Angerufenen von einem schlimmen Verkehrsunfall, den die Tochter gehabt haben soll, erzählte. Die Seniorin übergab das Telefonat an ihrem Mann, der das Telefonat mit dem angeblichen Polizisten fortsetzte. Zeitgleich kontaktierte die Frau die echte Tochter über das Mobiltelefon. Dadurch wurde der Betrug schnell aufgeklärt, und die Angerufenen beendeten das Gespräch mit dem Unbekannten. Zu Geldforderungen und weiteren Kontaktversuchen kam es deshalb nicht.