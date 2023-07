Schwendier Tennisherren siegen gegen Tabellenführer

Das Herren 30–Team der Schwendier Tennisabteilung ist in der Oberliga weiter auf Erfolgskurs. Gegen den Tabellenführer Degerloch hat Schwendi, allerdings mit einer auf zwei Positionen verstärkten Mannschaft, mit 6:3 gewonnen.

Vor dem letzten Spieltag ist somit Degerloch und Schwendi gleichauf im Kampf um die Meisterschaft in der Oberliga. Allerdings wird Schwendi am Sonntag das Heimspiel (Beginn 10 Uhr) gegen den Absteiger Burladingen in einer anderen Besetzung spielen. Denn zum Auswärtsspiel am vergangenen Sonntag in Degerloch hatte Schwendi die Herren 30 „spielerisch aufgerüstet“.

Philipp Staible (6:3, 6:2) spielte an eins, der Tscheche Jakub Hadrava (6:2, 6:2) an Position zwei. Dass die Begegnung bereits nach den Einzeln entschieden war, dafür sorgten auch die Schwendier Raphael Schuler (6:4, 4:1 Aufgabe Gegner), Jose Maria Troncoso (7:6, 6:3) und Jan Heudorfer (6:2, 6:3). Im Doppel waren dann noch Philipp Staible/Raphael Schuler (6:1, 6:4) erfolgreich.