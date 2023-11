Schwendier Schulcampus soll saniert werden

Der Schwendier Schulcampus soll in energetischer Hinsicht saniert werden. Konkret geht es um die Gebäude der Max-Weishaupt-Realschule und der Grund- und Werkrealschule. Von einem Neu-Ulmer Ingenieurbüro wurde hierzu eine Bestandsaufnahme des energetischen Ist-Zustandes angefertigt. Diese wurde dem Gemeinderat nun vorgestellt und gleichzeitig ein möglicher Fahrplan für eine schrittweise Sanierung mit verschiedenen Maßnahmen aufgezeigt.

„Nach der Komplettsanierung sollen es Effizienzgebäude sein“, erklärte Sebastian Brinker vom gleichnamigen Ingenieurbüro bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Dieses hatte von der Schwendier Verwaltung Ende 2022 den Auftrag erhalten, einen Sanierungsfahrplan für den Schwendier Schulcampus zu erstellen. Schwerpunkt: energetische Modernisierung, um Einsparpotenziale zu erzielen.

Im Februar dieses Jahres hatten Mitarbeiter des Ingenieurbüros alle Räume des Schulcampus begutachtet und die Gebäude insgesamt nach Schwachstellen untersucht. Die Ergebnisse und wesentliche Aspekte für ein weiteres Vorgehen präsentierte Sebastian Brinker den Räten, ein umfassender 100-seitiger Bericht wird in Bälde nachgeliefert.

Gegliedert wurde die Beschreibung des Ist-Zustandes in zwei Bereiche. Entsprechend den Gebäuden der beiden Schulen, die auf dem Campus vertreten sind. „Wir wollen aufzeigen, was an Maßnahmen notwendig ist für die Zukunft. Vor allem auch Baustellen an den Gebäuden beleuchten, die am meisten ’hier’ schreien“, nannte Sebastian Brinker eine Intention des Berichtes.

Während bei der Optimierung der Gebäudehülle bei der Max-Weishaupt-Realschule schon einige Maßnahmen in der Vergangenheit über die Bühne gingen, ist diesbezüglich bei der Grund- und Werkrealschule offenbar etwas mehr Handlungsbedarf gegeben. Vor allem in dem Gebäudetrakt, der aus den 60er-Jahren stammt. Neben dem Aufbringen eines Wärmedämmverbundsystemes schlagen die Fachleute auch den Austausch von Fenstern vor. An beiden Schulen. Dort, wo bisher zweifach-verglaste Fenster eingebaut sind, sollen künftig Dreifach-Verglasungen zur Energieeinsparung beitragen. Eine solche lässt sich auch durch die Verwendung von LED-Leuchten erzielen. Der Vorteil hier: Die Umrüstung der Beleuchtungsanlagen (in der Realschule teilweise schon passiert) auf LED ließe sich kurzfristig realisieren.

Einen längeren Atem wird die Gemeinde wohl unter anderem bei der Thematik Heizung brauchen. Für die Grund- und Werkrealschule sieht das Ingenieurbüro im Austausch der Heizungsanlage hin zu einem Biomasse-Heizkessel eine Möglichkeit. Bei der Realschule könnte die aktuell knapp 25 Jahre alte Gasheizung durch eine Sole-Wasser-Wärmepumpenbeheizung ersetzt werden. Hierfür notwendige Erdsonden könnten in Bohrungen auf dem Sportgelände neben der Realschule eingelassen werden. Durchaus denkbar, so bemerkte Sebastian Brinker, ist auch eine zentrale Lösung bei der Beheizung beider Schulen. Etwa durch den Einsatz einer Sole-Wasser-Wärmepumpe. Insbesondere bei der Grund- und Werkrealschule müssten hierfür aber zuerst einige andere Maßnahmen an der Optimierung der Gebäudehülle umgesetzt werden. „Unser Konzept ist dahingehend ausgerichtet, dass wir auf erneuerbare Energien setzen und damit zukunftssicher sind. Als Kommune haben sie auch Vorbildfunktion“, betonte Daniel Adler.

Der Spezialist für Anlagentechnik arbeitet mit dem Ingenieurbüro Brinker zusammen. Ausdrücklich wird in dem ausgearbeiteten Energieberatungsbericht darauf verwiesen, dass bestimmte Maßnahmen schneller zu realisieren sind, während andere auf einen längeren Zeitraum angelegt sind. So sieht es auch Bürgermeister Wolfgang Späth. „Wir wollten ihnen das heute im Grundsatz vorstellen. Dieses Projekt ist nicht in einem Jahr zu machen, das begleitet uns die nächsten Jahre“, sagte er.

Dies hängt sicherlich auch mit den benötigten Finanzmitteln zusammen. Bei der Ratssitzung jedenfalls wurden keine Zahlen über den Investitionsbedarf dieser energetischen Sanierung des Schulcampus genannt. Peanuts werden es wohl eher nicht sein. Davon geht auch Ratsmitglied Helmut Kohn aus, „für dieses riesige Projekt müssen wir erst einmal die Kosten haben“. Wenn es angegangen wird, was Helmut Kohn befürwortet, brauche die Gemeinde einen Geldkoffer („Mir wird ganz schwindelig“). Und dann gilt es: „Sehr klug und Schritt für Schritt zu handeln“.

Dass es mit Sicherheit eine Priorisierung bei den Maßnahmen geben wird, ist für Stephan Miller klar. Einfache und schnelle Möglichkeiten, die eine Optimierung aus dem Ist-Zustand heraus zulassen, sollten als Sofortmaßnahmen angepackt werden, um Energie-Einspareffekte zu generieren. Für die Sanierung des Schulcampus insgesamt plädiert Stephan Miller: „Wir sollten die Umsetzung einer zentralen Heizungsanlage, verbunden mit einem runden Gesamtmaßnahmenpaket, versuchen“.

Unbedingt darauf zu achten sei dabei aber, „dass wir die Geschichte nicht zu lange liegen lassen“, fordert Ratsmitglied Ferdinand Leven. Denn die Kosten für fossile Energien steigen: „Wir müssen davon schleunigst rauskommen.“

Geplant ist vonseiten der Verwaltung, dass sich der Gemeinderat bereits Ende Januar bei der zweitägigen Klausurtagung mit dem Sanierungsfahrplan für den Schulcampus auseinandersetzen wird. Von der Finanzsituation der Gemeinde, aber auch vom Geldfluss aus diversen staatlichen Fördertöpfen, wird die Gestaltung des Fahrplanes abhängen. Erfreulich war diesbezüglich auf jeden Fall der Einstieg in dieses Projekt. Von den Kosten für die Erstellung der energetischen Sanierungsfahrpläne für beide Schulen in Höhe von 20.160 Euro erhält die Gemeinde Schwendi einen Förderzuschuss von 16.000 Euro, bewilligt vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).