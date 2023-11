Schwendier Rat leht Bauvorhaben in der Steigstraße ab

Keine weitere verdichtete Wohnbebauung in der Steigstrasse unterhalb des Pfarrhauses: Der Gemeinderat Schwendi hat mit 13 Stimmen (Enthaltung durch Wolfgang Thanner) ein Bauvorhaben in der Steigstraße abgelehnt. Auf einer Teilfläche eines Grundstückes will der Bauherr ein Wohnhaus mit zwei Vollgeschossen und einem Walmdach errichten. Allerdings, so sieht es die Verwaltung, bestehen bei diesem Projekt planungsrechtliche Einwände auf Grund der unmittelbaren Nähe zur denkmalgeschützten Kirche und zum Pfarrhaus. Sowohl die Dachform als auch die massive und enge Bebauung, die mit dem geplanten Wohnhaus entstehen würde, fügen sich nicht in die Umgebungsbebauung ein. Dieser Sichtweise der Gemeindeverwaltung folgte der Gemeinderat. Auch von Angrenzern wurden bereits Einwände gegen dieses Bauvorhaben eingereicht.