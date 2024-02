Schwendier Dorffasnet: Kicker im Tutu und Garde im Hawaiihemd

Ein Highlight jagte das andere bei der Schwendier Dorffasnet. Der MV Rota ließ es am Samstag musikalisch krachen. Die „Kirchengemeinderäte and friends“ brachten mit Macarena Stimmung in die Halle. Und die Fußballer der aktiven Mannschaft und die Gardemädchen der SF Schwendi tanzten als Barbies und Kens verkleidet in Tutu und Hawaiihemd.

(Foto: Elisabeth Koprivc )