Schwendi möchte auf zwei Grundstücken Bebauungsplan umsetzen

- Für den Geltungsbereich zweier Grundstücke in der Jetzhöfer Straße in Hörenhausen hat der Gemeinderat einstimmig die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen. Auf dem 3441 m2 großen Areal, das im Moment schon gewerblich für einen Autohandel genutzt wird, will die Kommune dadurch eine geordnete Bebauung erreichen. Durch den ebenfalls einstimmig getroffenen Beschluss, für das Gebiet eine Veränderungssperre zu erlassen, soll dieses Vorhaben untermauert werden.

Hintergrund des gemeindlichen Vorstoßes sind Aktivitäten, die aktuell auf den beiden Grundstücken (sie befinden sich in Privateigentum) laufen oder geplant sind. Auf der zur Dorfstraße hin spitz zulaufenden Fläche zwischen der Weihung und der Jetzhöfer Straße in Hörenhausen hat ein Autohändler etwa 30 Fahrzeuge abgestellt. „Es ist notwendig hier etwas zu machen“, sagte Wolfgang Thanner, Ortsvorsteher von Sießen im Wald, bei den Beratungen im Gemeinderat. Auch hinsichtlich der Rücksichtnahme für die Anwohner, „denn es werden bei Nacht und Nebel Autos verladen“. Ziel des Bebauungsplanes ist es, auf der besagten Fläche eine geordnete, nachhaltige städtebauliche Entwicklung zu ermöglichen, die im Interesse der Gemeinde liegt. Demnach weist der Bebauungsplan „Jetzhöfer Straße“ ein Mischgebiet aus, in dem neben Gewerbe (aktuelle Nutzung) auch Einfamilien- und Doppelhäuser mit zwei Vollgeschossen erlaubt sind. Um die ökologische Funktion des Gewässers Weihung zu schützen, wurde eine Baugrenze festgelegt. Diese liegt bei einem Abstand von zehn Metern zur Weihung. Außerdem wird für den bestehenden Abwasserkanal, der auf den beiden Grundstücken verlegt ist, nachträglich ein Leitungsrecht verankert.

Dieser Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren aufgestellt. Außerdem gibt sich die Kommune eine weitere Handlungshoheit. „Mit einer Veränderungssperre für den Geltungsbereich haben wir eine Handhabe, um unsere Planungen weiter verfolgen zu können, ohne dass uns jemand einen Strich durch die Rechnung macht“, erläuterte Daniela Miller vom Ortsbauamt. Eine solche Veränderungssperre befürwortete der Rat geschlossen. Laut dem Baugesetzbuch Paragraph 17 gilt die Veränderungssperre zunächst für zwei Jahre, die Gemeinde kann sie aber um ein weiteres Jahr verlängern. In dem Zeitrahmen der Veränderungssperre soll nun ein schlüssiges Bebauungsplankonzept für die beiden Grundstücke erarbeitet werden.

Inwiefern der Gewerbetreibende, der auf dieser Fläche bereits aktiv ist, sich eine künftige Nutzung vorstellen kann, artikulierte er zumindest für Teile der Grundstücke. Denn schon zwei Mal hatte er eine Aufschottung und Planierung der Grundstücksflächen beantragt, um dann 70 Stellplätze für Abstell- und Ausstellungszwecke von Fahrzeugen zu schaffen. Zusätzlich auch noch acht Kundenparkplätze. Die Auffüllung des Geländes soll mit einer circa 85 Meter langen Stützmauer zur Weihung hin abgesichert werden. Das beabsichtigte Bauvorhaben hat der Gemeinderat allerdings bisher jedes Mal abgelehnt. Zum einen wegen der Dimension der geplanten Stützmauer. Zum anderen, weil diese Mauer teilweise über der bestehenden Abwasserleitung des Abwasserzweckverbandes Oberes Weihungstal errichtet werden soll. Alles offenbar keine Gründe, um in bauplanungsrechtlicher Hinsicht das Bauvorhaben nicht zuzulassen. So jedenfalls sieht es das Landratsamt. „Es hat uns verdonnert, die Sache noch einmal zu beraten und das Einvernehmen herzustellen“, schilderte Bürgermeister Wolfgang Späth. Sollte dies nicht geschehen, werde das vom Gemeinderat rechtswidrig versagte Einvernehmen durch die untere Baurechtsbehörde ersetzt. Und so wird es wohl kommen. Denn der Gemeinderat blieb bei seiner Haltung und einem geschlossenen nein zu dem Bauvorhaben mit Aufschottung und Planierung der Fläche. Wie es in der Sache nun konkret weitergeht, konnte Wolfgang Späth nicht benennen.