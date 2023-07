Schwendi kämpft um Klassenerhalt

Nichts für schwache Nerven: Der ersten Herrenmannschaft der Schwendier Tennisabteilung steht ein „heißer“ letzter Saisonspieltag um den Verbleib in der Oberliga bevor. „Das wird ein Zittertag“, sagte Mannschaftsführer Philipp Staible in Hinblick auf die Begegnung in Leonberg am Sonntag.

Dass die Herren 1 überhaupt noch aus eigener Kraft den Klassenerhalt beim Saisonfinale schaffen können, haben sie einem 6:3–Erfolg gegen Erdmannhausen im vorletzten Saisonspiel zu verdanken. „Das war ein Befreiungsschlag, ein wichtiger Heimsieg“, sagte Philipp Staible. Luca Steinhauser (6:1, 2:6, 10:4), Philipp Staible (6:2, 6:0), Tobias Mayr (7:6, 6:0) und Adrian Grimolizzi (6:1, 6:4) legten in den Einzeln den Grundstein für einen erfolgreichen Spieltag. Mit zwei Doppelerfolgen war der 6:3–Heimsieg dann perfekt. Tom Gutermann/Tobias Mayr (6:3, 3:6, 10:6) und Philipp Staible/Adrian Grimolizzi (6:1, 6:3) sorgten hierfür.

„Wir haben uns durchgebissen, das war ein Kampf ums Überleben in der Oberliga“, sagte Philipp Staible. Doch dieser sportliche Kampf ist noch nicht gewonnen, das Drehbuch der Saison 2023 hat dafür den letzten Spieltag als Höhepunkt festgeschrieben. Die Herren 1 fahren am Sonntag nach Leonberg und treffen dort auf die erste Herrenmannschaft. Gewinnt Schwendi, derzeit einen Rang vor den Abstiegsplätzen, ist die Oberligazugehörigkeit gerettet. Doch so einfach, wie es anfangs ausgesehen hat, wird das Gastspiel in Leonberg nicht. Denn dieses Team hat inzwischen, wohl auch weil der Abstieg droht, drei gemeldete neue Spieler auf den vorderen Positionen auf den Sandplatz geschickt und dadurch immerhin zuletzt den Spitzenreiter Oberstenfeld geschlagen.

Kann Schwendi in Leonberg nicht punkten, wird über den Klassenerhalt von Schwendi auf einem anderen Platz entschieden. Und zwar vermutlich bei der Begegnung Herrenberg gegen Erdmannhausen. „Auf jeden Fall wird dieser letzte Spieltag für uns eine Zittergeschichte“, sagte Philipp Staible.