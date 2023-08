Sanierung der Steigstraße kann beginnen

Die Sanierung der Steigstraße (Kanal und Wasserleitung) in Schwendi, eine Verbindung von Hauptstraße und Mühleweg an der Kirche vorbei, rückt näher. Der Gemeinderat hat jetzt entsprechende Arbeiten vergeben.

Als Ergebnis einer öffentlichen Ausschreibung hatte die Firma Grüner und Mühlschlegel (Biberach) bei sechs abgegebenen Angeboten das wirtschaftlich Annehmbarste eingereicht. Demnach liegen die Kosten für die Erd– und Straßenbauarbeiten bei 697.477,15 Euro. Die Firma Bertsch aus Schemmerhofen wird die Wasserleitungsarbeiten zu einem Preis von 43.626,59 Euro ausführen. Bei der beschränkten Ausschreibung dieses Gewerkes wurden fünf Firmen angeschrieben, zwei Angebote gingen zur Submission ein. Für die Sanierung der Steigstraße sind Finanzmittel im Gemeindehaushalt der Jahre 2023 und 2024 eingestellt. Der Fertigstellungstermin dieser Maßnahme wurde auf Juli 2024 festgelegt.

Ursprünglich ging die Verwaltung davon aus, dass der Start für dieses Projekt im Frühjahr 2024 erfolgen wird. Denkbar ist inzwischen auch, dass bereits heuer im Oktober die Bagger anrollen. Die Planung sieht vor, dass die Arbeiten vom Mühleweg her nach oben zur Hauptstraße hin durchgeführt werden. Gerade dort im letzten Bereich der Steigstraße müssen die Bauarbeiten mit besonderer Sensibilität in Angriff genommen werden. Denn hier verläuft die Straße direkt an der Kirchenmauer, deren Statik und damit auch die der Kirche dürfen nicht beeinträchtigt werden. Um dies zu verhindern, werden bei der Sanierung die gesamten Leitungsführungen in einem maximal möglichen Abstand zur Kirchenmauer vorgenommen. Außerdem werden spezielle Sensor-Überwachungsgeräte während den Arbeiten eingesetzt, um die Hangstabilität im Bereich der Kirchenmauer im Blick zu haben.