Saisonauftakt beim RFV Schwendi

Das Sichtungsturnier des württembergischen Pferdesportverbandes sowie die erste Station des Landesjugendcup Baden-Württemberg finden am Wochenende, 2. und 3. März, auf der Anlage des RFV Schwendi statt. 94 Junioren haben ihre Startmeldung abgegeben und werden an diesem Wochenende knapp 200 Starts unter den strengen Blicken der Landestrainer sowie den zuständigen Richtern, absolvieren.

Der erste Turniertag ist den Dressurreitern vorbehalten und die erste Prüfung, eine Dressurreiterprüfung Kl.A für Großpferde, beginnt um 9 Uhr. Die Ponys starten ab 10 Uhr, ebenfalls mit einer Dressurreiterprüfung Kl.A. Im Anschluss findet eine L-Dressur auf Trense, getrennt nach Großpferden und Ponys, statt. Höhepunkt des ersten Turniertags ist die Dressurprüfung Kl.L auf Kandare, diese Prüfung ist eine Sichtung zum Regionalkader.

Der zweite Turniertag gehört den Springreitern, die ebenfalls um 9 Uhr mit einer Stilspringprüfung Kl.A* mit Standardanforderungen beginnen. Die Ponys starten im Anschluss an die Großpferde mit ihrer Stilspringprüfung Kl.A*. Erstmalig findet in Schwendi zusätzlich eine Qualifikation zur EB-Bau Jugend-Trophy, ein Serie für die Jüngsten, statt. Nach der Mittagspause finden eine Stilspringprüfung Kl. L mit Stechen und eine weiteres L-Springen statt. Höhepunkt des Verbandsturniers ist die Springprüfung Kl. M*, die um 16.15 Uhr beginnt. Das Gastroteam bietet an beiden Tagen ein Mittagessen, sowie Kaffee und Kuchen, für Teilnehmer und Zuschauer an.