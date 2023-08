Rat Schwendi vergibt Arbeiten zur Verlegung der Glasfaserkabel

Für den kommunalen Breitbandausbau in Neubaugebieten werden keine Fördermittel von Bund und Land gewährt. Um den Bürgerinnen und Bürgern in den gerade neu erschlossenen Baugebieten „Hermann–Knapp–Weg“ (Schwendi) und „Hochdorfer Krautgartenäcker“ (Schönebürg) die Möglichkeit für den Anschluss an das Internet, die Telefonie und das Fernsehen zu bieten, hat die Gemeinde Schwendi in Eigenregie die Verlegung der Glasfaserkabel im Mai ausgeschrieben. Doch die Resonanz hierauf war überschaubar: Einziger Bieter war die Firma alb–elektric Huber GmbH. Mit einer Angebotssumme von 172.369,05 Euro lag sie allerdings deutlich über dem bepreisten Leistungsverzeichnis (89.233 Euro), das die für die Gemeinde planende Firma GeoData aufgestellt hatte. Weil es sich um ein unvertretbar hohes Angebot handelte, wurde diese Ausschreibung aufgehoben und im Juni wiederholt. Erneut war die Firma alb–elektric Huber GmbH der einzige Bieter. Allerdings beläuft sich der Auftragswert jetzt auf 122.125 Euro. Dies ist zwar immer noch fast 37 Prozent über den kalkulierten Kosten, doch die Verlegung der Glasfaserkabel ist je nach Baufortschritt in den beiden Baugebieten zwingend erforderlich. Deshalb hat der Gemeinderat einstimmig die Vergabe eines Rahmenvertrages zum Breitbandausbau in den besagten Baugebieten an das Unternehmen befürwortet. Gleichzeitig musste der Rat hier überplanmäßige Ausgaben beschließen. Denn im Haushaltsplan 2023 sind für diese Maßnahme nur 46.100 Euro vorgesehen. Doch dies dürfte zu keinem Problem führen, da der Großteil der Kosten für die Glasfasererschließungsmaßnahmen erst im Jahr 2024 oder sogar noch später anfallen wird. Abhängig ist dies davon, wie schnell die Wohnbautätigkeit in diesen Baugebieten vor sich geht.