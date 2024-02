Quadratmeterpreis für Wohnbauplatz nähert sich der 200-Euro-Marke

Der Quadratmeterpreis für einen Wohnbauplatz in Schwendi nähert sich der 200-Euro-Marke. Zumindest für die zehn gemeindlichen Bauplätze im Baugebiet „Hermann-Knapp-Weg“, nicht weit von der Kindertagesstätte St. Franziskus gelegen, müssen Interessenten für bisherige Schwendier Verhältnisse ordentlich tief in die Tasche greifen. Die Verwaltung hatte bei der Kaufpreiskalkulation alle umlagefähigen Kosten berücksichtigt. Herausgekommen ist für die zehn Bauplätze ein Quadratmeterpreis von 188,01 Euro. Auf den einen Cent will die Gemeinde verzichten, somit beläuft sich der Kaufpreis auf 188 Euro pro Quadratmeter. Wer in dem kleinen Baugebiet (dieses wird als Lückenschluss zweier bestehender Baugebiete angeboten) einen Bauplatz kauft, muss neben dem flächenabhängigen Preis eine Vorauszahlung für den Hausanschluss in Höhe von 10.000 Euro berappen. Abgerechnet werden die Hausanschlusskosten später nach dem tatsächlichen Aufwand. Der Schwendier Gemeinderat hat den Quadratmeter-Verkaufspreis von 188 Euro und die fällige Vorauszahlung einstimmig befürwortetet.