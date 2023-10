Prall gefüllte Schultüte zum Schuljahresbeginn

Eine Schultüte der ganz besonderen Art hat die Max-Weishaupt-Realschule in Schwendi pünktlich zum Schuljahresbeginn in Empfang nehmen können. Im Rahmen des DigitalPakts Schule hatte die Gemeinde Schwendi bereits im vergangenen Jahr für eine zeitgemäße und hochwertige IT-Ausstattung der Realschule gesorgt. Diese konnte nun dank einer umfangreichen Sachspende der Max Weishaupt GmbH optimal ergänzt werden. Für Unternehmer Siegfried Weishaupt gehören die Vermittlung digitaler Bildung ebenso wie der kompetente Umgang mit modernen Technologien zu den zentralen Kompetenzen, die junge Menschen benötigen, um sich in einer immer stärker vernetzten Arbeitswelt zu behaupten, wie es in einer Pressemitteilung der Realschule heißt. „Dabei wollen wir unseren Beitrag als Bildungspartner leisten und die Schülerinnen und Schüler ebenso wie die Lehrerinnen und Lehrer auf diesem Weg unterstützen“, so Weishaupt.

Zur feierlichen Übergabe des rund 37.000 Euro teuren Hardwarepakets, bestehend aus 50 Schüler-Tablets samt Lade- und Transportkoffern, Bedienstiften, Tablet-Tastaturen sowie 3D-Druckern, trafen sich die Prokuristen der Max Weishaupt GmbH Dirk Rachota (Personal) und Jürgen Stocker (IT) vergangene Woche mit der Schulleiterin Regula Volk und ihrem Stellvertreter Thomas Fink. „Wir freuen uns, mit Herrn Weishaupt und der Max Weishaupt GmbH einen ganz besonderen Bildungspartner an unsere Seite zu haben. Gerade das persönliche Interesse und die große Verbundenheit von Herrn Weishaupt mit unserer Schule ermöglichen es uns immer wieder aufs Neue, unseren Schülerinnen und Schülern ein zeitgemäßes und attraktives Lernumfeld zu bieten“ lobte Volk das Engagement des Firmenchefs.

Nun gehe es darum, die Lehrerinnen und Lehrer für die Arbeit mit und an den neuen Geräten weiter fortzubilden um die neuen Technologien im Unterricht möglichst schnell und zielführend einsetzen zu können, betonte Volk weiter.