Wie die Polizei mitteilt ist ein 81-jähriger Autofahrer am 21. März im Krankenhaus an den Folgen eines Unfalls vom 12. März bei Dietenheim-Regglisweiler gestorben. Der Mann hatte sich bei dem Unfall schwere Verletzungen zugezogen.

Der Unfall hatte sich am 12. März laut Polizei kurz vor 18.30 Uhr ereignet, als der Mann mit seinem Opel von Weihungszell in Richtung Regglisweiler unterwegs war. Das Fahrzeug geriet in einer Linkskurve ins Schleudern und prallte gegen eine Böschung am rechten Fahrbahnrand. Infolgedessen überschlug sich der Opel mehrfach und kam schließlich in einem Graben auf der linken Seite der Straße zum Liegen.

Der Mann wurde in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreite den Mann aus dem Fahrzeug und brachte ihn in ein Krankenhaus.