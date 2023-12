Offenbar Wolf in der Gegend um Weihungszell unterwegs

Schwendi ist Wolfsgebiet: Offenbar ist ein männliches Wolfstier in der Gegend um Weihungszell unterwegs. Wolfgang Thanner, Ortsvorsteher von Sießen im Wald, informierte bei der Gemeinderatssitzung über neue Erkenntnisse. Demnach hat der Wolf, der üblicherweise in einem Rudel lebt, in der Nähe der Kläranlage in Weihungszell ein Reh gerissen. Einige Zeit später holte er aus einer Schafherde, die bei einem Solarpark zwischen Weihungszell und Regglisweiler weidete, ein Tier. Durch eine anschließende Untersuchung des Schafkadavers konnte anscheinend geklärt werden, dass hier ein Wolf am Werk war. „Es ist eindeutig ein männliches Wolfstier“, berichtete Wolfgang Thanner. Dass der Wolf dort unterwegs ist, beschäftige die Bürger. Und das Personal des Kindergartens in Sießen im Wald hat Angst und Sorge über diese Entwicklung. Denn mit den Kindern wird üblich ein Waldtag pro Woche durchgeführt. Bis auf weiteres ist dieser nun gestrichen. „Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass ein Wolf unterwegs ist“, erklärte Wolfgang Thanner seine Absicht, „es muss nicht erst etwas passieren“. Nicht verharmlosen will Bürgermeister Wolfgang Späth die Sache. Die Verwaltung wird das Landratsamt darüber informieren.