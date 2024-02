Schwendi

Oberligateam aus Schwendi sichert Klassenerhalt

Schwendi / Lesedauer: 2 min

Niklas Schürrle gewann in den beiden letzten Begegnungen gegen Waldau Stuttgart und Schorndorf 2 seine Einzelspiele für Schwendi in der Oberligastaffel. (Foto: Bernd Baur )

Mit dem Wunschergebnis eines 5:1-Sieges sind die Schwendier Tennisspieler vom Auswärtsspiel in Schorndorf zurückgekehrt. Mit diesem dritten und eindeutigen Erfolg in der laufenden Winterrunde sorgte Schwendi im letzten Saisonspiel für klare Verhältnisse in der Oberligastaffel: Der Klassenerhalt ist gesichert, sogar eine Vizemeisterschaft ist noch möglich.