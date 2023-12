Niederlage zum Auftakt

Die Schwendier Tennisspieler haben sich kein Weihnachtsgeschenk in sportlicher Hinsicht gemacht. Zum Auftakt der Winterhallenrunde verloren die Herren 1 ihr Spiel in der Oberliga-Staffel gegen Reutlingen 1 mit 1:5.

„Die Winterrunde ist zumeist ein ausgeglichener Wettbewerb“, urteilt Philipp Staible, der Schwendier Mannschaftsführer. Unter anderem liegt dies auch daran, dass die Vereine oft keine ausländischen Spieler einsetzen. „Deshalb kommt es bei den einzelnen Begegnungen immer darauf an, ob ein Team in kompletter geplanter Besetzung spielen kann“, so Staible.

Genau dies war bei dem Auswärtsspiel in Reutlingen bei Schwendi nicht der Fall. In Tom Gutermann, Tobias Mayr und Niklas Schürrle fehlten den Gästen schon drei Stammspieler. „Die 1:5-Niederlage gegen Reutlingen muss man in Relation zur Aufstellung setzen“, ordnete Philipp Staible den Oberligastaffel-Auftakt ein.

An Position eins verlor Luca Steinhauser seine Begegnung 4:6, 2:6. Die Chance auf einen Sieg war bei Tim Schulz zum Greifen nahe: 7:6 gewann er den ersten Satz, musste den zweiten Satz aber mit 4:6 abgeben. Knapp zu seinen Ungunsten endete dann der Match-Tiebreak mit 6:10.

Glatt in zwei Sätzen hatte Philipp Schürrle (3:6, 0:6) das Nachsehen. Eine Bank in Sachen Einzelerfolg war wieder einmal Philipp Staible: Mit 6:3, 6:2 holte er einen Punkt für Schwendi. Es sollte gegen Reutlingen der einzige Zähler bleiben, da Schwendi auch beide Doppel verlor. Luca Steinhauser/Tim Schulz (5:7, 4:6) und Philipp Staible/Philipp Schürrle (3:6, 3:6) gratulierten ihren Gegnern zum Sieg.

„Das Gesamtergebnis ist schon ein bisschen enttäuschend, weil Reutlingen auch nicht in absoluter Topbesetzung angetreten ist“, haderte Philipp Staible ein wenig mit dem erzielten Ergebnis. Bis zum zweiten Spiel der Winterrunde bleibt den Schwendier Herren 1 jetzt genügend Zeit zur Vorbereitung. Am 27. Januar 2024 fahren sie zum Auswärtsspiel nach Heilbronn.