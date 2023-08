Neues Personal für die Schul–EDV

Die Gemeinde Schwendi hat in den vergangenen Jahren in die digitale Entwicklung ihrer Schulen viel Geld investiert. Auf über eine Million Euro beziffert sich diese Anstrengung. Allerdings erhielt die Kommune im Rahmen des „Digitalpakts Schule“ etwa eine halbe Million Euro an Fördermitteln für dieses Projekt.

Gekoppelt war diese Zusage mit der Forderung, dass die EDV–Anlage durch qualifiziertes Personal betreut und gewartet wird. Weil weder die Schulen noch die Gemeinde selbst solches zur Verfügung stellen können, nimmt sie einen externen Dienstleister hierfür. Naheliegend ist, dass die Firma BOA Business Solutions GmbH aus Laupheim diese Betreuung übernimmt, nachdem sie die EDV–Anlage für die Schulen auch eingerichtet hatte.

„Die Firma BOA ist technisch und örtlich im Thema drin“, sieht Martin Reiser vom Bauamt in diesem Fall Vorteile. Die Gemeinde holte deshalb bei der Firma BOA ein Angebot ein. Nach dem einstimmigen Votum des Gemeinderates wird nun mittels Direktvergabe ein Wartungsvertrag abgeschlossen. Darin ist der monatliche Auftragswert für die Betreuung und Wartung der EDV an allen Schwendier Schulstandorten mit 1752,28 Euro festgelegt. Die Laufzeit des Vertrages beträgt vier Jahre. Der Vertrag beinhaltet ein gewisses Kontingent beim Stundenaufwand. Wenn dieses überschritten wird, werden auszuführende Arbeiten mit einem entsprechenden Stundensatz abgerechnet.