Neuer Sieger des Weishaupt-Hallenfußball-Turniers gesucht

Nach dreijähriger Pause heißt es wieder Sportschuhe schnüren für das Kräftemessen der Betriebskicker beim Hallenturnier: Zehn Fußball-Betriebsmannschaften kämpfen am Freitagabend, 12. Januar, um den großen Sieger-Wanderpokal beim Weishaupt-Hallenfußball-Turnier.

Die Max Weishaupt GmbH ist Gastgeber dieses sportlichen Vergleiches, der ab 17 Uhr in der Schwendier Gemeindesporthalle über die Bühne geht. Die Teams spielen die Vorrunde zunächst in zwei Gruppen, die Spielzeit einer Begegnung beträgt zehn Minuten. In einer Zwischenrunde ermitteln die erst- und zweitplatzierten Mannschaften jeder Gruppe die Finalteilnehmer. Diese stehen sich um 21.51 Uhr im Endspiel gegenüber.

Die Mannschaft der Firma Südpack, Turniersieger bei der letzten Auflage im Jahre 2020, ist nicht am Start. Damit wird der Wanderpokal auf jeden Fall ein Jahr lang eine neue Bleibe erhalten. Folgende Mannschaften treten beim Weishauptturnier an: Gruppe A Weishaupt, Uhlmann, Diehl-Aircabin, Jakob Bek, Kässbohrer; Gruppe B Handtmann, Liebherr, Licon, Neuberger, Polizeipräsidium Ulm. Zuschauer sind zu dieser Veranstaltung eingeladen, der Sportclub Schönebürg sorgt für die Bewirtung.