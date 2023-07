Neuer Eiswagen tourt mit italienischem Eis durch die Region

Bruno Rosso ist mit seinem Eiswagen auf Tour: „Schauen wir mal, was passiert“, sagt er und drückt auf den Knopf, der einen surrenden Ton erschallen lässt. Das klingt ein bisschen wie bei einem alten Telefon. Kurz darauf öffnet sich eine Türe, an einem der vielen Häuser in einem Neubaugebiet in Orsenhausen. Zwei Jungs rennen auf den Eiswagen zu.

Bruno Rosso lässt seiner Kreativität bei seinen Eisbechern freien Lauf. (Foto: Christian Reichl )

„Wenn ich deine Klingel höre, renne ich um mein Leben. Ehrlich, ich liebe dein Eis“, bekennt einer der beiden Buben. Eis, das liebt auch Rosso. Deshalb hat der 34–Jährige sich einen Eiswagen gebaut. Mit dem tingelt er seit April durch die Region.

Die Arbeit mit Eis ist für ihn Passion

„Der Eismann“, ruft ein kleines Mädchen, das Rosso in seinem schwarzen Transporter fahren sieht. Der trägt den Titel mit Stolz. „Eis, das ist meine Leidenschaft. Ich habe immer in der Eisdiele gearbeitet“, sagt Rosso.

Als junger Erwachsenen kommt er nach Deutschland, seine Familie stammt eigentlich aus Italien, geboren und aufgewachsen ist Rosso allerdings in Brasilien. Erst lebt und arbeitet er im hohen Norden, leitet sogar eine Eisdiele in Oldenburg, bevor es ihn nach Süddeutschland zieht.

Dass er inzwischen mit einer Eisdiele auf vier Rädern unterwegs ist, könnte man als Schicksal bezeichnen. Zunächst plant Rosso Eis an einem Kiosk in Weihungszell anzubieten. Doch der Plan, aus dem bereits umgebauten Hänger zu verkaufen, platzt wegen einer fehlenden Genehmigung. Plan B muss her: „Heute bin ich froh, wie es gekommen ist. Die Kunden müssen nicht zu mir kommen, ich kann zu den Kunden fahren.“

Ein alter Transporter wird zum Eiswagen

Die Arbeit als mobiler Eisverkäufer kennt Rosso bereits. Im Vorjahr ist er für einen Kumpel mit dem Eiswagen Touren gefahren. „Es war geplant, das Auto zu übernehmen“, so Rosso. Ein Getriebeschaden macht ihm einen Strich durch die Rechnung. Kurzerhand kauft er selbst einen alten Transporter und baut das Inventar aus dem kaputten Eiswagen in sein Fahrzeug ein. „Das war viel Arbeit und hat mir jede Menge Kopfschmerzen bereitet.“

Ich fahre meine Touren aber nur bei gutem Wetter, ansonsten lohnt es sich für mich nicht. Bruno Rosso

Seit April ist er unterwegs. „Eisliebe Bruno“ erstrahlt das Logo in Weiß und Rot auf dem schwarzen Eistransporter. Wenn er nicht gerade für Events und Termine gebucht ist, fährt er seine fixen Touren. Zweimal die Woche steuert er die Ortschaften Weihungszell, Regglisweiler, Orsenhausen, Schwendi, Wain, Balzheim, Oberbalzheim, Herrenstetten und Jedesheim an. „Ich fahre meine Touren aber nur bei gutem Wetter, ansonsten lohnt es sich für mich nicht“, sagt Rosso. Dabei betont er seine Leidenschaft für die verschiedenen Frucht– und Milcheissorten. „Ich liebe, was ich mache.“

Eisverkäufer lebt Kreativität im Job aus

Mindestens 15 Sorten Eis sowie weitere Eisspezialitäten wie Eiskaffee und Eisbecher bietet Rosso an. Fünf der Sorten wechseln regelmäßig. Jeden Tag gibt es ein Kindereis. Eine Kugel kostet 1,70 Euro. „Das Eis stammt von einem Freund, der eine Eisdiele betreibt“, berichtet Rosso.

Darin sieht er auch ein Alleinstellungsmerkmal seines Eiswagens, denn traditionell zubereitetes italienisches Eis schmecke eben viel besser als Produkte aus dem Großhandel. In seinen Eiskreationen verwirklicht er sich gerne selbst. So habe er lange an seinen Eisbechern gefeilt — immer mit Bedacht auf die Rückmeldungen der Kunden, die gratis probieren durften.

Besonders stolz ist Rosso auf einen Becher mit dem Namen „Brazuka“, der viel frisches Obst enthält. Den Geschmack prägen Limette, Maracuja, Ananas und Kokosnuss. „Der versetzt dich direkt an die Copacabana“, sagt der gebürtige Brasilianer und lacht. Und als könnte er Gedanken lesen, weiß er beim nächsten Kunden, bevor der etwas sagen kann bereits: „Der Junge bestellt ein Spaghetti–Eis“.

Weitere Informationen:

Weitere Informationen zum Angebot unter: https://eisliebe–bruno.eatbu.com. Bruno Rosso kündigt seine wöchentlichen Eis–Touren auch in einer Whatsapp–Gruppe an. Aufnahme in die Gruppe auf Anfrage.