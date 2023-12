Ein weiteres Konzert mit Hörspielcharakter: Das planen der MV Rota Schwendi und die Gruppe Music meets Friends nach der erfolgreichen Erstauflage beim Impulskonzert im vergangenen Jahr. Orchester und Chor wollen das Publikum bei ihrem Weihnachtskonzert am Montag, 25. Dezember, auf eine wundersame Reise in die Welt von „Manina Panina - die Tochter des Zirkusdirektors“ mitnehmen. Für ein besonderes Konzerterlebnis setzt der Verein bei der Geschichte neben Musik von Blasorchester und Chor auf fantastisches Film- und Bildmaterial.

Hörspiel statt Ansage: Erstauflage ist voller Erfolg

„Unser Hörspiel ersetzt die klassische Ansage. Wir wollen den Impuls geben, die richtige Emotion zu empfinden“, erläutert Jürgen Kugler, Vorsitzender des MV Rota Schwendi, die Idee, die mit dem Impulskonzert im vergangenen Jahr erstmals umgesetzt wurde. Das neue Konzept des Vereins wurde im Rahmen der Corona-Hilfe „Neustart Kultur“ damals vom Bundesministerium für Kultur und Medien gefördert.

Der Auftakt mit „Agnes, Jonathan & das Geheimnis von Opa Blum“ sei ein voller Erfolg gewesen, berichtet Kugler. Die Musikstücke werden durch eine Hörspielgeschichte miteinander verbunden, die im Wainer „Affen-Studio“ aufgezeichnet und produziert wurde.

Emotionen der Zuschauer sollen im Fokus stehen

Die Idee zu dem Konzept kam dem Vorsitzenden, der auch hinterm Schlagzeug für den MV Rota Schwendi sitzt, während der Pandemie, als es um die Bewerbung für das Förderprogramm ging. „Seit 20 Jahren mache ich die Ansagen bei unserem Weihnachtskonzert“, sagt Kugler. Anstatt die einzelnen Kompositionen näher zu erläutern, hatte er vor Jahren damit begonnen, emotionale Geschichten in den Mittelpunkt zu stellen: Zum Stück „Stille Nacht“ erzählte der Schwendier die Geschichte des Weihnachtsfriedens im Ersten Weltkrieg, als die Soldaten aus ihren Schützengräben krochen, um mit den Männern, die sie zuvor bekämpft hatten, Weihnachten zu feiern. „Damals bin ich von vielen angesprochen worden, die das gut fanden, daher kam die Idee“, sagt Kugler.

Das Blasorchester des MV Rota Schwendi ist bereits fleißig am Proben: Die Musiker setzen bei ihrem Weihnachtskonzert auf fantastisches Film- und Bildmaterial. (Foto: Mv Rota Schwendi )

Zum Weihnachtskonzert bringen der MV Rota Schwendi und die Gruppe Music meets Friends nun erneut ein Hörspielformat auf die Bühne. „Dieses Mal ohne Geld aus dem Fördertopf, sondern aus eigener Kraft“, erklärt der Vorsitzende. Er hat sich dafür die Erzählung von Manina Panina, inspiriert durch Jostein Gaarders Buch „Der Geschichtenerzähler“, ausgedacht. „Die Geschichte habe ich auf die Musik geschrieben“, erläutert Kugler.

Erzählung widmet sich dem Sinn des Lebens

Die kleine Manina Panina, Tochter des Zirkusdirektors und der Trapezkünstlerin, wird von allen im Zirkus sehr geliebt. Doch bei einer Zirkusshow verschwindet das Mädchen plötzlich, und ist nicht mehr aufzufinden. „Alle glauben, dass sie im See ertrunken ist“, berichtet Kugler. Der Zirkus zieht daraufhin weiter. Doch Manina lebt - das Mädchen hat sich im Wald verlaufen und trifft dort auf eine Frau, die sie aufzieht. Aus einem Mädchen wird eine junge Frau: „Manina wird dann schnell erwachsen - in einem dreiminütigen Lied“, sagt Kugler und schmunzelt.

Als erfolgreiche Frau begibt sich Manina auf eine Reise zurück zu ihren Wurzeln. Denn alles, was ihr von ihrer Familie geblieben war, ist ein Bernsteinamulett. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens bereist sie die Welt. „Dabei macht sie bemerkenswerte Begegnungen mit den unterschiedlichsten Menschen“, schildert der Vorsitzende. Sie triff auf einen Privatlehrer, einen Clown und einen General. „Mit diesen Menschen führt sie bewegende Gespräche über Dinge, die uns im Leben wichtig sind.“ Schließlich zieht es die junge Frau auch an den Ort zurück, wo sie aufgewachsen ist. Und zufällig ist auch der Zirkus zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder in der Stadt.

Publikum erwartet abwechslungsreiche Musik

Das Konzert ist in zehn Szenen unterteilt. „Der Zuschauer soll die Geschichte zur Musik im Kopf weiterspinnen“, betont Kugler. Durch die Erzählung würden die einzelnen Titel miteinander in Einklang gebracht und in einen Kontext gesetzt. Das Publikum dürfe sich auf eine abwechslungsreiche Stückauswahl freuen. Darunter sind bekannte Stücke von Queen, Sting, Alice Merton, Wir sind Helden, Alan Silvestri, Johan de Meij und vielen mehr.

Ins passende Licht wird das Programm aus modernen Hits, klassischen Kompositionen und Marschmusik durch eine Videoleinwand gerückt, über die passende Szenen flimmern. Dutzende Arbeitsstunden stecken bereits in der Audio- und Videoproduktion. Kuglers persönliches Highlight: „Das gesamte Publikum wird gemeinsam mit Manina über den Wiener Prater flanieren.“

Die rund 65 Musiker sind fleißig am Proben. „Wir erwarten ein emotionales Feuerwerk“, sagt Kugler. Er ist sicher, dass dies mit einer Geschichte über das Erwachsenwerden, die eigene Herkunft und großen Träume gelingen wird.

Das Weihnachtskonzert „Manina Panina – die Tochter des Zirkusdirektors“ am 25. Dezember in der Lazarus-von-Schwendi-Veranstaltungshalle beginnt um 20 Uhr. Einlass ist um 19 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse für 12 Euro und im Vorverkauf für 10 Euro. Tickets sind erhältlich beim Haushalts- und Elektrofachgeschäft Miller in Schwendi oder auf Anfrage beim Musikverein Rota unter: [email protected]