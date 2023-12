Mit dem Spielplatz geht es los

Das kleine Baugebiet Hermann-Knapp-Weg in Schwendi, südöstlich des Kindergartens gelegen, ist fertig erschlossen. 17 Bauplätze, davon zehn in Gemeindehand, sind entstanden. Neben der Wohnbebauung in diesem Baugebiet (die Vergabe der Plätze steht noch an) wird dort auch ein Spielplatz entstehen. Der Anschaffung der Spielgeräte hat der Gemeinderat jetzt mehrheitlich zugestimmt.

Die Verwaltung hatte dem Rat eine Planung für den Spielplatz vorgelegt. Vorgesehen ist in diesem ein Bereich für Kleinkinder unter drei Jahren, der größere Teil soll mit einem Spielangebot für Kinder über drei Jahre sein. Nach der Vorstellung der Verwaltung soll der Bauhof bei der Anlage des Spielplatzes eingespannt werden. Erdbewegungen, Spielgeräte aufstellen, Fundamentarbeiten, Bepflanzung, die Errichtung eines Zaunes und die Schaffung eines Wasseranschlusses (für die Matschanlage): All dies sollen die Mitarbeiter des Bauhofes übernehmen. Kalkulierte Kosten hierfür: zwischen 15.000 und 20.000 Euro.

„Auf Grund der großen Massen, die hier zu bewegen sind, kann das der Bauhof nicht machen“, findet Ratsmitglied Rainer Segmehl. Vom Grundsatz her, mit der Bereichstrennung für kleine und größere Kinder, gibt er der Spielplatzplanung gute Noten. Unterschiedliche Spielgeräte werden für die Kinder dann einen großen Aufforderungscharakter haben. Aufgestellt werden sollen unter anderem eine Hochwippe, eine Drehscheibe, eine dreiteilige Schaukel und ein Kletterknoten-Koloss. Laut einem eingeholten Angebot beläuft sich der Finanzierungsbedarf für alle geplanten Spielgeräte auf 55.505,29 Euro.

„Die Planung wollten wir so. Aber wir haben nur ein Angebot für die Spielgeräte vorliegen“, benannte Helmut Kohn aus seiner Sicht das Problem. Können wir nicht um ein weiteres schauen, fragte Kohn. Es sei schwierig, vergleichbare Angebote zu bekommen, antwortete Jens Kübler vom Gemeindebauamt. Bei jedem Hersteller seien die Geräte individuell gestaltet, deshalb sind die Preise nicht exakt vergleichbar. Dass die Verwaltung nur bei der Ernst Maier Spielplatzgeräte GmbH aus Altenmarkt an der Alz ein Angebot angefordert hat, gründet in einer simplen Tatsache. „Mit Maier-Geräten, in anderen Spielplätzen auch aufgestellt, hatten wir bisher keine Probleme“, sagte Jens Kübler. Auch was die Langlebigkeit (zudem gibt es eine Garantie für Einzelteile) angeht, gibt es nichts zu bemängeln. Bürgermeister Wolfgang Späth brach eine Lanze für den Hersteller: „Mit den Maier-Spielplatzgeräten sind wir am besten zufrieden“.

Nicht auf die Spielgeräte, sondern auf einen anderen Aspekt lenkte Stephan Miller das Augenmerk. Und zwar an die Sonneneinstrahlung an heißen Tagen. „Wenn keine entsprechende Beschattung gegeben ist, wird der Spielplatz nicht angenommen“, glaubt er. Gleich größere Bäume pflanzen oder gibt es andere Lösungen, stellte Stephan Miller in den Raum. Bürgermeister Späth kann sich vorstellen, dass ein Segeltuch gespannt wird, um bestimmte Bereiche vor intensiver Sonneneinstrahlung zu schützen. „Diese Anschaffung ist kein riesiger Kostenpunkt“, findet er.

Die Bitte von Christian Wölfle, mehrere Sitzgelegenheiten für Erwachsene auf dem Spielplatz aufzustellen, wird bei einer Umsetzung die Gesamtkosten wahrscheinlich auch nicht ins Unermessliche treiben. Die erforderlichen Gelder für die Anlegung des Spielplatzes werden im Haushaltsplan 2024 eingestellt. Auf jeden Fall votierte der Gemeinderat mehrheitlich für die Spielplatzplanung und die Vergabe des Auftrages zur Lieferung der Geräte (ohne die Einholung weiterer Angebote) an die Firma Ernst Maier Spielplatzgeräte GmbH zum Angebotspreis von 55.505,29 Euro. Helmut Kohn stimmte dagegen, Stefan Schneider enthielt sich.