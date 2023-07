Schwendi

Minderjähriger klaut mehrere hundert Euro Bargeld

Schwendi / Lesedauer: 1 min

Ein 11 Jahre alter Junge hat in der Sporthalle in Schwendi Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro geklaut.

Veröffentlicht: 16.07.2023, 13:04 Von: sz