Max-Weishaupt-Realschule Schwendi erläuft großartige Summe

Die Max-Weishaupt-Realschule in Schwendi hat gemeinsam mit dem Förderverein Schwendi im Sommer einen Spendenmarathon zugunsten des Kinderhospizes St. Nikolaus in Bad Grönenbach organisiert. Nun konnte eine Summe von 8288,70 Euro an Martina Wersig vom Förderverein Kinderhospiz im Allgäu übergeben werden (Foto: Hospiz). Sie bedankte sich bei allen Beteiligten und erzählte von der Kinderhospizarbeit. Das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach begleitet Familien mit einem unheilbar und lebensverkürzend erkrankten Kind während der gesamten Krankheits-, Sterbe- und Trauerphase.