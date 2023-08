Mann von Hund gebissen

Ein 31–jähriger Mann wurde am Dienstag in Schwendi von einem Hund gebissen. Das teilt die Polizei mit.

Gegen 16.30 Uhr wollte der Mann falsch zugestellte Post an der richtigen Adresse in der Hochdorfer Straße einwerfen. Kurz bevor er das Grundstück betrat, attackierte ihn ein Hund. Der Schäferhundmischling biss dem 31–Jährigen in den rechten Oberschenkel. Der Mann wurde leicht verletzt. Die Tierbesitzerin rief kurz darauf ihren Hund zurück ins Haus und schloss wortlos die Tür hinter sich. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung.