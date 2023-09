Etwa 170 Geflüchtete sind aktuell in der früheren neurologischen Klinik in Dietenbronn untergebracht. Der Landkreis, dem das Gebäude gehört, hatte im Schwendier Gemeinderat um das Einvernehmen zu einer Nutzungsänderung in eine Flüchtlingsunterkunft im bauplanerischen Sinn ersucht. Das Gremium lehnte dies mit einer Mehrheit von einer Stimme ab (SZ berichtete). An der weiteren Belegung der früheren Klinik mit bis zu 270 Flüchtlingen werde dies aber nichts ändern, sagt Landrat Marion Glaser auf Nachfrage der SZ.

Die Debatte im Schwendier Rat, in der sich auch Bürger zu Wort meldeten, war, wie berichtet, geprägt auch von den Sorgen, ob es einen kleinen Weiler wie Dietenbronn oder eine Landgemeinde wie Schwendi nicht überfordert, wenn dort bis zu 270 Geflüchtete untergebracht werden sollen. Aus der formalen Baurechtsdebatte wurde eine politische. „Uns ist bewusst, dass das Thema politisch diskutiert und genutzt wird. So ordnen wir auch die knappe Entscheidung des Gremiums ein“, teilte Landratsamtssprecher Philipp Friedel auf eine Anfrage bereits am Donnerstag mit.

Gemeinde wird gehört, kann aber nicht ablehnen

Landrat Glaser erläuterte am Freitag auf Nachfrage nochmals den formalen Ablauf. „Es geht um ein baurechtliches Einvernehmen. Das bedeutet lediglich, dass die Gemeinde gehört wird. Sie kann die Umnutzung nur aus bauplanungsrechtlichen Gründen ablehnen.“ Die Baurechtsbehörde ‐ im konkreten Fall das Landratsamt ‐ müsse jetzt das versagte Einvernehmen prüfen. Sie werde zur Auffassung kommen, dass das Einvernehmen rechtswidrig versagt wurde. „Dann bekommt die Gemeinde erneut die Möglichkeit, darüber zu beraten. Sollte sie dann das Einvernehmen erneut nicht erteilen, dann hat die Baurechtsbehörde die Pflicht, das Einvernehmen zu ersetzen“, so Glaser.

Wenn ich ein leerstehendes Klinikgebäude mit Wohnraum habe, dann ist es folgerichtig, dass ich das nutze. Landrat Mario Glaser

Was juristisch klingt, bedeutet faktisch: Der Landkreis wird die frühere Klinik auch weiterhin als Flüchtlingsunterkunft nutzen und weiter belegen. „Die Kraft des Faktischen ist so, dass wir sie belegen müssen“, sagt der Landrat. „Die 270 Plätze werden wir nach der aktuellen Situation und der Zuweisung an Flüchtlingen in den Landkreis, die wir gerade sehen, auch zwingend brauchen.“ Die Alternative seien Hallenbelegungen. „Wenn ich ein leerstehendes Klinikgebäude mit Wohnraum habe, dann ist es folgerichtig, dass ich das nutze.“

Gedanken über Hallenbelegungen bestehen

Die Zahlen heute seien deutlich höher als zu Zeiten des Flüchtlingsstroms ab 2015. „Wir haben allerdings viel mehr Kapazitäten aufbauen können. Wir machen uns aber aktuell zumindest Gedanken darüber, auch wieder Hallen zu belegen“, so Glaser. Zunächst gehe es dabei um kreiseigene Liegenschaften. „Wir hoffen aber nicht, dass es soweit kommt.“ Die Zuweisung an Geflüchteten werde sich laut Prognosen des Landratsamts in den nächsten Monaten verdoppeln. „Aktuell reichen uns unsere Plätze noch für zwei bis drei Monate.“ Zum Monatsende sollen rund 1500 Menschen in den mehr als 30 Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises untergebracht sein.

Aber wir haben keine anderen Möglichkeiten. Wir sind nicht die, die sich das aussuchen, sondern wir haben zu verteilen. Landrat Mario Glaser

Er könne die Sorgen der Menschen in Dietenbronn und Schwendi verstehen, sagt Glaser: „Die Diskussion hatten wir ja schon, als wir die Liegenschaft zum ersten Mal belegt haben. Die letzten Monate haben aber gezeigt, dass wir das durch gute Integration und viele Ehrenamtliche aus dem Ort, die betreuen, relativ problemlos bewerkstelligen können.“ Natürlich sei es kein idealer Standort. „Aber wir haben keine anderen Möglichkeiten. Wir sind nicht die, die sich das aussuchen, sondern wir haben zu verteilen. Das versuchen wir möglichst gut und humanitär und auch verträglich für die Bevölkerung zu machen.“