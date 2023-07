Kindertheatergruppe führt Märchen auf

Die Kindertheatergruppe des Sportclubs Schönebürg führt am Samstag, 22. Juli, und am Sonntag, 23. Juli, das Märchen Jorinde und Joringel auf der Freilichtbühne des Musikverein Schönebürg auf. Die Aufführungen beginnen jeweils um 16.30 Uhr, Einlass ist ab 15.30 Uhr mit freier Platzwahl.

25 Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren proben seit Wochen für ihre Auftritte. Angeleitet werden sie hierbei von Rebecca Häußler, Ute Davis, Barbara Moll, Martina Locherer und Verena Laupheimer. Auch dieses Jahr wird das Theaterstück gesungen, gesprochen und getanzt. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein Ausflug in die Welt der Märchen.

Das Märchen stammt von Katharina Berger nach den Erzählungen der Brüder Grimm. Jorinde und Joringel ein junges, verliebtes Paar verirrt sich ein einem kleinen Waldstück. Die alten Bäume und die kleinen Füchse wissen nicht, warum kein Vogel mehr im Wald singt, sonst hätten sie die beiden Verliebten gewarnt. So aber wird Jorinde von der bösen Zauberin in eine Nachtigall verwandelt und zu den anderen verzauberten Singvögeln in eine Voliere gesperrt. Sie alle haben sich einst mit ihrem Liebsten in den Wald gewagt. Doch ist Joringels Liebe stark genug, den Bann der Zauberin zu brechen und die Mädchen zu befreien?

Es gibt Kaffee und Kuchen, Eis, Pommes, sowie Köstliches vom Grill. Karten sind an der Kasse erhältlich. Erwachsene zahlen sieben Euro, Kinder fünf Euro. Kinder bis sechs Jahre haben freien Eintritt.