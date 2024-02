Inflation, Krieg in der Ukraine und in Nahost, weiter steigende Flüchtlingszahlen, Wetterextreme: 2023 wird von vielen Menschen als Jahr empfunden, in dem multiple Krisen die Schlagzeilen beherrschten. Doch so negativ die Nachrichten auch waren, es lief nicht alles schlecht. In einer kleinen Serie blickt die SZ-Redaktion zurück auf die positiven Ereignisse im vergangenen Jahr. Dafür lassen wir Menschen aus Laupheim und Umgebung zu Wort kommen, die erzählen, was ihre gute Nachricht 2023 war und warum sie hoffnungsvoll auf 2024 blicken.

Ein Michelin-Stern ist eine Teamleistung

Für Julius Reisch, Küchenchef des Restaurants „Esszimmer“ im Hotel „Oberschwäbischer Hof“, und seine Frau Anna, Restaurantleiterin und Sommelière, war 2023 das Jahr, in dem der Gastronomie-Führer „Guide Michelin“ ihrem Betrieb einen Stern verlieh.„Es war ein Ritterschlag“, erinnert sich Küchenchef Julius Reisch. Er und seine Frau sowie das gesamte Team hätten auf den Michelin-Stern hingearbeitet, mit dem sich die Arbeit und der Fleiß aus dem Vorjahr bezahlt gemacht habe. „Man spricht gerne vom Sternekoch, dabei müsste es Sterneteam heißen. Wäre ich alleine, würde ich nicht einen Gang aus der Küche rausbekommen“, betont Reisch.

Für einen Koch, der vom Michelin-Stern träumt, sei die Auszeichnung eine große Ehre, doch müsse man bedenken, dass nicht jedes Restaurant dieses Ziel habe. Ein Landgasthof, der auf dem gleichen Niveau koche wie er und sein Team, werde vielleicht nie einen Stern bekommen. „Aus diesem Grund haben wir auch unsere Restaurants getrennt, um da eine klare Linie zu ziehen“, sagt Reisch mit Verweis auf die Unterteilung in „Esszimmer“ und „Lazarus-Stube“, die beide unter dem Dach des Hotels „Oberschwäbischer Hof“ betrieben werden.

Qualität steht bei dem Koch an erster Stelle

Seit der Verleihung des Michelin-Sterns habe es zwar etwas mehr Zulauf von Gästen gegeben, am Ende sei es aber immer die Qualität, die zählt - von der Auszeichnung alleine könne man sich nichts kaufen. „Die Qualität ist das Wichtigste, das einen auszeichnet und bezweckt, dass die Gäste weiterhin kommen“, schildert Reisch. Der Michelin-Stern habe ihm und seinem Team aber gezeigt, dass das „Fine-Dining-Konzept“ im „Esszimmer“ aufgeht. „Es hat uns bewiesen: Das, was wir machen, machen wir richtig“, so der Küchenchef. Für ihn sei das auch Ansporn, den Michelin-Stern erneut zu erkochen. „Für dieses Jahr müssen wir uns erst neu bestätigen“, erläutert er das Ziel für 2024.

Den Druck, der daraus resultiert, sieht er sehr positiv: „Es sollte der tägliche Anspruch eines Kochs sein, das beste Essen an den Gast zu bekommen“, sagt Reisch und fügt hinzu, dass es dafür keine Rolle spiele, ob es sich um einen gutbürgerlichen Gasthof oder 3-Sterne-Restaurant handelt. „Wenn man nicht mit diesem Anspruch rangeht, dann schmeckt man das eben auch.“

Koch will sich auf Michelin-Stern nicht ausruhen

Ein Michelin-Stern öffne allerdings manche neue Tür, lässt Reisch durchblicken. Durch die Sternverleihung wurde Reisch als Spitzenkoch in die Reihen der Jeunes-Restaurateurs Deutschland aufgenommen. „Das ist ein super Netzwerk von jungen, talentierten und motivierten Köchen, die sich austauschen und auch gegenseitig besuchen“, sagt Reisch. So kam es, dass bei der Küchenparty im „Oberschwäbischen Hof“, die jährlich ausgebucht ist, der Spitzengastronom Nicolai Widmer zu Gast war. „An diesem Tag waren sogar zwei Sterne in Schwendi, wenn man es genau nimmt“, scherzt der Koch.

Es wird nicht leichter für uns. Am Ende werden aber die Gastronomen, die ihren Beruf mit Spaß und Leidenschaft machen, auch künftig Erfolg haben. Julius Reisch

Für Reisch ist der Michelin-Stern nichts, worauf man sich ausruhen kann. „Stillstand ist das Tödlichste, das es in der Gastronomie gibt“, betont er. Generell werde er seinem eigenen Kochstil und der klassisch französischen Küchensprache treu bleiben, aber es gebe immer Möglichkeiten, sich weiterzubilden. „Das Thema Wein geht immer“, sagt Reisch. Bei den jüngeren Generationen werde die Qualität der Weine wichtiger. „Da tauschen wir uns mit Top-Winzern aus, die für ihren Wein ausgezeichnet wurden.“

Gastronomie stehen schwierige Zeiten bevor

Auf das vor ihm liegende Jahr blickt der Spitzenkoch mit gewisser Sorge. Er befürchtet, dass auf die Gastronomie nach der Mehrwertsteuererhöhung von sieben auf neun Prozent weitere Stolpersteine zukommen. Dabei habe sich die Branche noch nicht von den Auswirkungen durch die pandemiebedingten Betriebsschließungen vollends erholt. „Die Gastronomie hat eine schwere Zeit hinter sich“, sagt er. Sorgen machen Reisch die überbordende Bürokratie, der Personalmangel, steigende Energiekosten und die generelle Inflation. „Wir können nicht alles alleine tragen, sondern müssen Teile der Preissteigerungen auf den Gast abwälzen.“

Reisch hofft, dass die Menschen in der wirtschaftsstarken Region Biberach dennoch die Gastronomiebetriebe wie bisher unterstützen. Die Prognosen, die für 2024 mit einem weiteren Rezessionsjahr in Deutschland rechnen, lassen den Spitzenkoch dennoch nicht verzweifeln. „Es wird nicht leichter für uns“, ist er sich sicher. „Am Ende werden aber die Gastronomen, die ihren Beruf mit Spaß und Leidenschaft machen, auch künftig Erfolg haben“, sagt Reisch. Getreu diesem Leitgedanken möchten er und sein Team die Jury des Restaurantführers Guide-Michelin auch 2024 erneut überzeugen.