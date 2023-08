In der Gutenzeller Straße entstehen zwei Mehrfamilienhäuser

In der Gutenzeller Straße in Schwendi tut sich baulich etwas. Früher wurde die Straße von den Einheimischen als Bauerngasse („Bauragass“) tituliert, weil dort überwiegend landwirtschaftliche Gebäude angesiedelt waren. Dies ist schon länger her, heute sind es lediglich noch zwei Anwesen, die eine Landwirtschaft ohne Nutztierhaltung angemeldet haben. Die Wohnbebauung ist der überwiegende Charakter der Gutenzeller Straße heute. Und in dieser Hinsicht verändert sich auf der wesentlichen Seite der Straße wieder etwas. Ein Investor, dem Vernehmen nach ein Bauunternehmen aus Laupheim, hat ein Wohnneubauprojekt beantragt. Weil dieses im Kenntnisgabeverfahren eingereicht wurde und den Vorgaben des Bebauungsplanes entspricht, konnte der Rat dies nur zustimmend zur Kenntnis nehmen. „Aufgrund der Größe möchte ich es aber vorstellen“, sagte Bürgermeister Wolfgang Späth bei der Ratssitzung. Demnach werden bestehende Gebäude abgerissen und zwei neue Mehrfamilienhäuser in der Gutenzeller Straße 14 und 16 mit zusammen 21 Wohneinheiten errichtet. Das Mehrfamilienhaus im vorderen Bereich mit elf Wohneinheiten erhält ein Satteldach, im rückwärtigen Bereich ist das zweite Gebäude mit einem Flachdach für zehn Wohneinheiten versehen. Die beiden Neubauten werden mittels einer Tiefgarage verbunden, in der 30 Stellplätze ausgewiesen sind. Die Zufahrt zur Tiefgarage erfolgt auf der Nordseite des Bauvorhabens. Zusätzlich entstehen zwölf oderirdische Stellplätze.