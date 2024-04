Die Gemeinde Schwendi, die Initiative „Blühendes Schwendi“ und die „Naturfreunde Salzweiher“ veranstalten am 24. April, 18 Uhr (Einlass ab 17.30 Uhr), einen Vortragsabend mit Roland Roth von der Wetterwarte Süd zum Thema „Im Zeichen des Klimawandels - global und regional“. Die Veranstaltung findet in der Lazarus-von-Schwendi-Veranstaltungshalle in Schwendi statt und beginnt um 18 Uhr. Einlass ist ab 17.30 Uhr.

In Schwendi sei es heutzutage in etwa so warm wie vor 30 Jahren am Bodensee, heißt es in der Ankündigung zum Vortrag von Roland Roth. Der Bodensee unterdessen nähere sich, was die Temperaturen anbelangt, immer mehr den norditalienischen Verhältnissen der Achtziger-Jahre des vergangenen Jahrhunderts an.

„Wärmere Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen, wodurch das Niederschlagspotenzial bei entsprechender Wetterlage größer ist. Die Luftmassen sind, vereinfacht gesagt, energiegeladener. Das ist ungefähr so, wie wenn man von einem gemächlichen VW-Käfer auf einen Ferrari oder Porsche umsteigen würde und Gas gibt. Es ist einfach mehr Power dahinter“, heißt es in der Ankündigung weiter. Dabei würden die Wetterextreme jedoch in alle Richtungen zunehmen. Seit etwa zehn Jahren lasse sich zudem feststellen, dass die Großwetterlagen beständiger werden, das heißt: Es gibt längere Zeit trockene Hochdrucklagen wie 2018, aber auch länger anhaltend feucht-kühles Regenwetter mit katastrophalen Unwettern wie im Vorjahr. Zwei Seiten derselben Medaille.

Der Klimawandel sei eine schleichende Gefahr, deren Tragweite offensichtlich von vielen nach wie vor unterschätzt werde. Es gehe längst nicht mehr nur um die für alle sichtbaren Wetterextreme, die nachweisbar verbreiteter, stärker und folgenschwerer auftreten als früher, es gehe um eine grundlegende Änderung der klimatischen Verhältnisse auf der Erde, um die Verschiebung ganzer Klimazonen. „Der Klimawandel, der längst auch hierzulande angekommen ist, lässt grüßen, auch die, welche den Gruß nicht hören wollen“, heißt es abschließend.