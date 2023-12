Im Heggbacher Wald wird Mobilfunkmast errichtet

Im Heggbacher Wald, unweit der Gemarkungsgrenze zu Schwendi, wird ein Mobilfunkmast errichtet. Ein entsprechender Bauantrag ist bei der Gemeinde Maselheim eingegangen, informierte Bürgermeister Späth den Schwendier Gemeinderat. Der Stahlgittermast, der eine Höhe von 45 Metern aufweisen wird, stehe näher an Schönebürg wie an Heggbach. Dadurch, so Wolfgang Späth, könne auch ein Nutzen für Schönebürg in Form einer besseren Netzverbindung für Handys entstehen. „In der Senke durch den Heggbacher Wald ist man derzeit schon einsam“, verwies Späth auf den aktuell schlechten oder nicht vorhandenen Netzempfang bei der Fahrt durch das Waldstück.