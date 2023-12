Hohe Auszeichnung für Hubert Schöferle

Der Kameradschaftsabend der Schiedsrichtergruppe (SRG) Riß in der Lazarus-von-Schwendi-Halle hat in diesem Jahr in Schwendi ganz im Zeichen des 90. Geburtstags der Gruppe gestanden. Eine hohe Auszeichnung erhielt dabei Hubert Schöferle (VfB Gutenzell) mit der Schiedsrichterehrennadel in Gold (25 Jahre).

Der Hausherr und Bürgermeister Wolfgang Späth betonte laut Mitteilung den Stellenwert der Unparteiischen für den Amateurfußball. Elisabeth Strobel, Vorsitzende des Sportkreises Biberach, und Thomas Rohmer, Abteilungsleiter des Gastgebers SF Schwendi, taten es ihm gleich. Der Bezirksvorsitzende Siegfried Kühner lobte die gute Zusammenarbeit zwischen mit der Schiedsrichtergruppe.

Höhepunkt der von Hardy Landbeck, Lehrwart der Gruppe Zollern, moderierten Veranstaltung waren die Ehrungen für langjähriges Engagement als Schiedsrichter. Volker Stellmach (Obmann der SRG Schwäbisch Hall), als Vertreter des Verbandsschiedsrichter-Ausschusses zuständig für die Ehrungen seitens des Württembergischen Fußball-Verbands (WFV), ging laut Mitteilung in seiner kurzweiligen Festrede auf die Historie der SRG Riß ein. Dass mit Karl Seitz, Eugen Schraivogel und nun Jochen Oelmayer seit 1949 gerade einmal drei Obmänner die Gruppe führten, zeuge von einer großen Stabilität und Konstanz, die in Württemberg ihresgleichen suche, so Stellmach. Darüber hinaus ging er auf das vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) ausgerufene „Jahr der Schiedsrichter“ ein und verband damit erneut die Forderung, den Schiedsrichter als elementaren Bestandteil des Fußballspieles anzuerkennen und wertzuschätzen.

Dass es den Schiedsrichtern untereinander nicht an Solidarität mangelt, demonstrierte Obmann Oelmayer mit einer bemerkenswerten Initiative. Ein von Schiedsrichter Robert Hartmann vor wenigen Wochen gestiftetes Trikot mit den Unterschriften seiner gesamten Bundesliga-Kollegen wurde beim Kameradschaftsabend versteigert. Der Erlös kommt einem Schiedsrichter der Gruppe Riß zugute, der seit einem medizinischen Eingriff auf den Rollstuhl und pflegerische Hilfe angewiesen ist.

Dafür, dass es ein kurzweiliger Abend war, sorgte auch der Auftritt des aus Funk und Fernsehen bekannten Travestiekünstlers und Kabarettisten Elfriede Schäufele.

Ehrungen für langjähriges Engagement

3500 geleitete Spiele: Gerhard Ehrlicher (FV Weiler/Allgäu)

Schiedsrichterehrennadel in Bronze (15 Jahre SR): Kevin Werner (FV Olympia Laupheim), Ralf Häussermann (SV Rißegg)

Schiedsrichterehrennadel in Silber (20 Jahre): Andreas Glowotz (SV Altheim)

Schiedsrichterehrennadel in Gold (25 Jahre): Hubert Schöferle (VfB Gutenzell)

Verbandsehrennadel in Bronze (10 Jahre Ausschuss): Felix Maucher (SV Eberhardzell), Ingo Grieser ( SV Altheim)

40 Jahre aktiver Schiri: Michael Agostini (TSV Kirchberg)