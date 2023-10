Voraussichtlich noch in diesem Jahr will der Landkreis Biberach mit dem Bau des Radweges zwischen Bußmannshausen und Walpertshofen beginnen. Im Zuge dieser Maßnahme wird die Gemeinde Schwendi die aus Walpertshofen nach Bußmannshausen führende Hauptwasserleitung aufdimensionieren. Und zwar auf einem Teilstück von etwa 200 Metern bis zum Ortseingang, in dem noch eine Wasserleitung mit einem Durchmesser von 125 Millimeter liegt.

Die neue Wasserleitung wird dann auf 200 Millimeter Durchmesser vergrößert. Mitverlegt wird auch eine Vorstreckung der Wasserleitung, die später zur Versorgung des Neubaugebietes „Schinderhäusle“ dienen soll. Der Gemeinderat hat die Arbeiten für die Wasserleitungsinstallation, die beschränkt ausgeschrieben waren, an die Firma Bertsch aus Schemmerhofen als günstigsten von zwei Bietern vergeben. Der Bruttoangebotspreis beträgt 51.525,93 Euro. Diese Finanzmittel sind im Haushaltsplan eingestellt. Die erforderlichen Erdarbeiten zur Aufdimensionierung der Wasserleitung hat die Gemeinde gemeinsam mit der Ausschreibung der Erd- und Straßenbauarbeiten des Landkreises für den Radweg vorgenommen, um Synergieeffekte zu nutzen.