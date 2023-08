Gutes Ende für Schwendis Damen I nach Saison mit Höhen und Tiefen

Höhen und Tiefen, am Saisonschlus aber ein gutes Ende: Die Damen–1-Mannschaft der Schwendier Tennisabteilung hat sich mit zwei Siegen in der Oberliga die Zugehörigkeit zu dieser Spielklasse gesichert. Durch das 5:4 gegen Böblingen 1 und den 6:3–Sieg über den Absteiger Tübingen 2 retteten sich die Tennisspielerinnen aus Schwendi auf den fünften Gruppenplatz und somit auf einen Nichtabstiegsplatz. Dies stand bereits vor dem letzten Verbandsspiel in Waldau gegen die dortige dritte Damenmannschaft fest, dennoch hatte Schwendi das Bestreben, mit einem Sieg die Saison zu beenden. Ein sportlicher Anspruch, der nicht Realität wurde. Maike Nägele (2:6, 6:2, 11:9) und Carolin Böhme (7:5, 6:2) punkteten in den Einzeln, zusammen mit Chiara Heinz gewann Carolin Böhme (6:4, 7:5) auch das Doppel. Bei diesen drei Matchgewinnen blieb es, die Damen 1 unterlagen somit 3:6. „Für uns war wichtig, dass wir den Abstieg verhindert haben und nächstes Jahr wieder in der Oberliga aufschlagen können“, bilanzierte Maike Nägele nach einer durchwachsenen Saison.