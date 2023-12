Gemeindewald wirft „keine wesentlichen Erträge“ ab

Die Gemeinde Schwendi ist kein großer Waldbesitzer. Entsprechend gering fallen auch die Erlöse daraus für das Jahr 2024 aus. Das Kreisforstamt hat den Forstwirtschaftsplan 2024 für den Schwendier Gemeindewald aufgestellt. Kämmerer Joachim Wieland stellte die wichtigsten Fakten hieraus dem Rat vor. Demnach ist ein Einschlag von circa 414 Festmetern geplant. „Dies entspricht einer nachhaltigen Nutzung“, erinnerte Kämmerer Wieland an einen früheren Beschluss des Gemeinderates, der genau dies fordert. Die Obergrenze bei der jährlichen Holzernte hat die Gemeinde im Rahmen einer Selbstverpflichtung auf 500 Festmeter festgelegt. Es wird in jedem Jahr nur so viel Holz gefällt wie nachwächst. Zwar werden durch den Gemeindewald Einnahmen in Höhe von 45.800 Euro erwartet. Die Ausgaben sind jedoch auch erheblich, sodass am Ende unter dem Strich für 2024 ein Gewinn von ungefähr 200 Euro übrig bleibt. „Der Gemeindewald ist eine Nullnummer. Er wirft keine wesentlichen Erträge für den Gemeindehaushalt ab“, beschrieb Kämmerer Wieland die Situation.