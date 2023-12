Gemeinde erhöht Miete für Räume im früheren Schwesternwohnheim

Der Gemeinderat Schwendi hat bei einer Enthaltung von Thomas Stanossek eine weitere Änderung bei der Satzung zur Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften vorgenommen. Ein Grund für den Änderungsbedarf ist die Berechnung neuer Mietsätze, und zwar für das Gebäude Birkenstraße 9 in Ochsenhausen. Die Gemeinde Schwendi mietete diesem ehemaligen Schwesternwohnheim Räume vom Landkreis an, um Flüchtlinge und Obdachlose unterzubringen. Dazu wurde im Jahr 2019 ein Mietvertrag abgeschlossen. Aufgrund gestiegener Energiepreise will der Landkreis eine Erhöhung der Miete. Bei ihren eigenen Objekten in der Gemeinde nahm Schwendi diese Anpassungen im vergangenen Jahr vor. Nachdem in der Schwendier Satzung Pro-Kopf-Beträge festgelegt sind, ergibt dies für das Objekt in Ochsenhausen folgende Erhöhung: Im Zweierappartement steigt die Warmmiete von 265 Euro pro Person und Monat auf 295 Euro, im größeren Appartement (drei oder vier Personen) erhöht sich die Miete von 210 auf 249 Euro. Teil der Satzungsänderung ist auch die Aufnahme eines weiteren Gebäudes für die beschriebenen Zwecke: das Haus Klausstraße 23 in Schwendi. Es ist im Besitz der Gemeinde, nach dem Auszug einer Mieterin steht es leer. Die Verwaltung kann sich vorstellen, dort Flüchtlinge und Obdachlose unterzubringen. „Wir wollen das Gebäude als mögliche Unterkunft in die Satzung aufnehmen. Man weiß nie, was kommt“, sagt Hauptamtsleiter Jürgen Lang. Die Gemeinde ist aber nicht nur für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen nach einem bestimmten Schlüssel zuständig. „Wir haben auch Obdachlose. Der Druck hier wird größer, das Thema intensiver“, so Lang.