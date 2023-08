Geldregen für die Gemeinde Schwendi

Das Land Baden–Württemberg gewährt Schwendi einen Förderzuschuss in Höhe von 13,4 Millionen Euro für die Breitbanderschließung. Dies entspricht circa 40 Prozent der gesamten Investitionskosten, die sich auf über 30 Millionen im Breitbandbereich für Schwendi belaufen. „Jetzt haben wir das Geld, nun soll in vertretbarer Zeit gebaut werden“, erklärte Bürgermeister Wolfgang Späth im Gemeinderat. Das Geld sei jedoch das eine, „wir brauchen aber auch eine Firma die den Ausbau erledigt“. An den Finanzmitteln wird die Breitbanderschließung in Schwendi also wohl nicht scheitern. Zumal die Gemeinde aus einer anderen Geldquelle weitere Unterstützung erwartet. Vom Bund ist ein Zuschuss in Höhe von 50 Prozent der gesamten Investitionskosten in Aussicht gestellt.