Der Fußball-Bezirksligist SF Schwendi hat im Achtelfinale des WFV-Pokals das Heimspiel gegen den Drittligisten SSV Ulm 1846 mit 1:12 (0:5) verloren. Den Ehrentreffer für Schwendi erzielte Andrija Puljiz. Auch die 2900 Zuschauer, die bis zum Schlusspfiff eine sehr engagierte Leistung des Gastgebers sahen, ließen die Partie zum von den Sportfreunden erhofften Fußballfest werden.

Große Freunde bei Schwendis Torschützen

„Es ist super das Tor gemacht zu haben, das fühlt sich fantastisch an. Ein paar Gegentore weniger hätten es schon sein dürfen“, sagte Schwendis Mittelfeldspieler Andrija Puljiz nach der Partie. „Insgesamt war es einfach ein riesiges Erlebnis. Ulm hat ein sehr gutes Spiel gemacht, viel Glück weiterhin in der Dritten Liga.“

SFS-Coach Biberacher ist begeistert

„Ich bin stolz auf die Mannschaft und total begeistert, wie die Spieler und der Verein das Event umgesetzt haben. Die erste Viertelstunde haben wir es richtig, richtig gut gemacht, sind sehr kompakt gestanden und haben defensiv gut verschoben. Das wir fast 15 Minuten die Null halten konnten war top“, sagte SFS-Trainer Sven Biberacher.

Mit zunehmender Spieldauer seien die fünf Ligen Unterschied dann deutlich erkennbar gewesen. „Die Präzision im Passspiel und die Geschwindigkeit war schlussendlich ausschlaggebend für das klare Ergebnis. Trotzdem haben wir ein Tor gemacht und das werden wir gebührend feiern“, so Biberacher.

SSV-Trainer Wörle lobt Schwendi

„Wir haben einen guten Auftritt hingelegt und überzeugend gewonnen. Das der Gegner dann auch noch ein Tor macht passt zu dem ganzen Rahmen. Schwendi hat das Spiel professionell organisiert, die Kulisse war toll“, bilanzierte Ulms Coach Thomas Wörle.

„Es war ein faires Spiel, auch wenn der Gegner alles reingeworfen hat. Schwendi hat super gekämpft bis zum Schluss, absolut wacker dagegengehalten. Dafür großen Respekt.“

Rühle trifft zum 0:1

Die erste Offensivaktion ging von Schwendi aus, der Abschluss von Tobias Mayr (1.) wurde zur Ecke geklärt, die nichts einbrachte. Danach übernahm Ulm das Kommando und drückte Schwendi hinten rein. Die SFS-Spieler rackerten in der Defensive, gingen engagiert in die Zweikämpfe und dabei mit viel Laufbereitschaft zu Werke.

In Minute 14 markierte dann Ulms Tobias Rühle nach einer Ecke von Andreas Ludwig per Kopf das 0:1, mit zunehmender Spieldauer setzte sich danach die spielerische Klasse des SSV immer mehr durch. Julian Kudala nagelte das Leder aus 16 Metern zweimal an den Pfosten, Nicolas Jann (16.) staubte zum 0:2 ab.

SFS-Keeper Ammann pariert glänzend

Im Anschluss lenkte SFS-Keeper Fabian Ammann (20.) einen Schuss von Tom Gaal mit einer Glanzparade zur Ecke, beim 0:3 durch Dennis de Sousa Oelsner (26.) war er machtlos.

Der Abschluss von Schwendis Adrian Ruf (30.) verfehlte den SSV-Kasten klar, im direkten Gegenzug markierte Rühle (31.) das 0:4. De Sousa Oelsner (33.) legte das 0:5 nach, während Kudala (42.) aus kurzer Distanz an SFS-Keeper Ammann scheiterte.

Puljiz lässt Schwendis Fans jubeln

Kurz nach dem Seitenwechsel war der Jubel bei Schwendis Fans und Spielern riesengroß, nachdem Andrija Puljiz (49.) den Ball per 16-Meter-Freistoß in den Winkel zum 1:5 gezirkelt hatte. Danach lief es wie in der ersten Halbzeit. Schwendi verteidigte weiter mit viel Einsatz und Leidenschaft, Ulm ließ den Ball gut laufen, war klar spielbestimmend, und legte kontinuierlich Treffer nach.

De Sousa Oelsner (51.), Rühle (56.), Ludwig (60.) und Lenn Jastremski (62.) schraubten das Ergebnis bis auf 1:9 in die Höhe. Felix Higl (75.) besorgte das 1:10 und per Foulelfmeter das 1:11 (86.). Den Schlusspunkt zum 1:12 setzte schließlich Moritz Hannemann (89.).

Ulmer beglücken Nachwuchsfans

Nach dem Schlusspfiff gab es trotz der klaren Niederlage nur zufriedene Gesichter im Lager der SF Schwendi. Das heimische Publikum applaudierte anerkennend für den engagierten Auftritt seines Teams, während die Nachwuchsfans auf das Feld strömten, um sich Autogramme von und Selfies mit den Ulmer Spielern zu holen. Den Wünschen kamen die SSV-Kicker bereitwillig nach, während die Trainer beider Teams schon wieder den Blick nach vorn richteten.

Das sind die nächsten sportlichen Aufgaben

Die SF Schwendi gastieren am Sonntag, 12. November (Anstoß: 14.30 Uhr), in der Bezirksliga beim SV Steinhausen. „Es ist gut, dass wir jetzt eineinhalb Wochen Pause haben. Die werden wir zur Regeneration nutzen“, so SFS-Coach Biberacher. „Und dann gilt es nochmals alle Kräfte zu mobilisieren gegen Steinhausen und danach gegen Laupheim II.“

Der SSV Ulm 1846 muss in der Dritten Liga bereits am Sonntag (Anpfiff: 16.30 Uhr) beim SC Preußen Münster ran. „Das wird ein schweres Auswärtsspiel. Wir werden alles dafür tun, um etwas Zählbares mitzunehmen“, sagte SSV-Trainer Wörle.

Weitere Stimmen zum Spiel

Thomas Rohmer (Abteilungsleiter/SF Schwendi): „Das war ein super Event für den Verein und den Ort. So haben wir uns das vorgestellt. Organisatorisch ist alles perfekt gelaufen, da haben alle Helfer einen großen Anteil dran. Sportlich war es klar, dass wir nur eine Minimalchance haben werden. Die erste Viertelstunde von uns war gut, dann hat sich Ulms Klasse einfach durchgesetzt. Das Tor von Andrija war super. Es war ein rundum gelungener Tag.“

Tobias Mayr (Stürmer/SF Schwendi): „Es war ein geiles Spiel und eine super Erfahrung mal gegen Profis spielen zu können. Schade, dass wir zwei Phasen drinhatten, in denen wir binnen ein paar Minuten mehrere Tore gefangen haben. Es war geil was insgesamt los war. So viele Zuschauer, einfach klasse.“

David Grözinger (Abwehrspieler/SSV Ulm 1846): „Wir wussten, dass wir Favorit sind und das wir von der ersten Minute an da sein müssen. Wir sind happy eine Runde weiter zu sein. Und jetzt gilt der volle Fokus dem Spiel gegen Münster am Sonntag. Es war cool mal wieder so nah an der Heimat dran gespielt zu haben. Was hier aufgeboten wurde war top. Ein großes Kompliment an Schwendi.“

Tobias Rühle (Stürmer/SSV Ulm 1846): „Es war ein rundum gelungenes Spiel für uns, aber auch für Schwendi. Der Rahmen war super, alles war richtig toll organisiert. Das Spiel von uns war auch gut. Für Schwendi freut es mich, dass sie auch ein Tor gemacht haben.“

Lenn Jastremski (Stürmer/SSV Ulm 1846): „In der ersten Viertelstunde war es für uns zäh, aber wir haben die nötige Geduld bewiesen. Nach dem 1:0 ist es uns leichter gefallen, Tore zu schießen. Schwendi hat sich voll reingehauen. Es war schon schwierig in den Strafraum zu kommen. Trotzdem haben wir gut kombiniert und auch der Sieg war in der Höhe verdient. Es hat Spaß gemacht. Toll das so viele Fans da waren.“

Fabian Ammann (Torwart/SF Schwendi): „Es war klar, dass ich viele Bälle auf das Tor bekomme. Mit meiner Leistung bin ich zufrieden, auch wenn es natürlich ein paar Gegentore weniger hätten sein dürfen. Aber da hat man halt den Klassenunterschied gesehen, die Ulmer haben ihre Tore effizient gemacht. Insgesamt war es ein riesiges Erlebnis. Das Bezirkspokalfinale war schon herausragend, aber gegen einen Drittligisten daheim vor so vielen Fans zu spielen ist mega gewesen.“

Die Statistik zum Spiel:

SF Schwendi ‐ SSV Ulm 1846 1:12 (0:5). SFS: Ammann (75. Markus Lerch) ‐ Marcel Lerch, A. Mayr, Strobel, Kächler (57. T. Jöchle) ‐ Puljiz, Friedrich, Klasan (80. Molnar), Mi. Lerch ‐ T. Mayr (80. Kollmetz), Ruf (68. Bagaric).

SSV: Otto ‐ Gaal (68. Rösch), Grözinger, Risch (60. Higl), de Sousa Oelsner (60. Stoll), Hannemann, Jann (46. Jastremski), Kudala, Ludwig (60. Ahrend), Maier, Rühle.

Tore: 0:1, 0:4, 1:7 Tobias Rühle (14., 31., 56.), 0:2 Nicolas Jann (16.), 0:3, 0:5, 1:6 Dennis de Sousa Oelsner (26., 33., 51.), 1:5 Andrija Puljiz (49.), 1:8 Andreas Ludwig (60.), 1:9 Lenn Jastremski (62.), 1:10, 1:11 Felix Higl (75., 86./FE), 1:12 Moritz Hannemann (89.). SR: Alexander Rösch (TSG Bad Wurzach). Z.: 2900.