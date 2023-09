Fußballabteilung der Spfr Schwendi erhalten 2500 Euro

Die Fußballabteilung der Sportfreunde Schwendi hat dieses Jahr von der Spendenaktion „Engagieren und Kassieren“, deren Träger die Kreissparkasse Biberach und die Schwäbische Zeitung sind, eine Spende in Höhe von 2500 Euro erhalten. Mit diesem Geld hat die Jugendabteilung der Schwendier Fußballer den Bau eines Spielplatzes, bestehend aus Klettergerüst, Schaukel und Rutsche sowie einer Outdoor–Tischtennisplatte, finanziert. Neben dem Vereinsheim ist zusätzlich ein Grillplatz mit Sitzsteinen angelegt worden.

Die finanzielle Unterstützung von 2500 Euro hat Walter Hefner, Direktor bei der Kreissparkasse Biberach, vor kurzem dem Fußball–Jugendleiter Oliver Kattner überreicht. „In diesem Jahr lautet das Motto der Aktion rausgeputzt fürs Kreisjubiläum“, erklärte Walter Hefner bei der Scheckübergabe. Das 50–jährige Bestehen des Landkreises Biberach war der Anlass für die Aktionen. „Diese Spendenaktion von Kreissparkasse und Schwäbischer Zeitung möchte dazu beitragen, dass der Landkreis ein klein wenig schöner wird“, beleuchtete Hefner die Absicht dahinter.

50.000 Euro aus der Kultur– und Sozialstiftung der Kreissparkasse Biberach standen zur Ausschüttung zur Verfügung, um Projekte, die einen Mehrwert für die Gemeinschaft haben, zu realisieren. Gemeinnützige Vereine oder Organisationen aus dem Landkreis, die vor Ort anpacken, konnten sich bis zum 1. Mai bewerben. „Es gingen viele Bewerbungen ein“, sagte Walter Hefner.

Eine davon hatte als Absender die Jugendabteilung der Schwendier Fußballerfamilie. Deren Vorhaben war klar umrissen. Der vor vielen Jahren angelegte kleine Spielplatz östlich des Vereinsheimes am Fußballplatz war im Laufe der Zeit langsam verschwunden. Auch die zuletzt noch dastehende Kletterwand musste abgebaut werden. „Wir haben aktuell wieder zirka 150 Kinder und Jugendliche in der Fußballabteilung“, berichtet Jugendleiter Oliver Kattner. Um bei Treffen oder an Spieltagen wieder eine Möglichkeit für Bewegungsaktivitäten abseits des Fußballspiels zu haben, fassten einige Verantwortliche den Entschluss, den Spielplatz mit neuen Geräten zu beleben.

Dieses Vorhaben überzeugte die Jury der Aktion „Engagieren & Kassieren“. Sie belohnte das Engagement mit einer finanziellen Spende in Höhe von 2500 Euro. „Wir bedanken uns ganz herzlich für diese Unterstützung“, sagte Oliver Kattner. Einige engagierte Väter und Jugendtrainer aus dem Fußballbereich packten kräftig an, um den neuen Spielplatz herzustellen. Ein Klettergerüst mit Rutsche und Schaukel wurde auf ein neues Fundament gestellt. Daneben können Kinder und Erwachsene an der Outdoor–Tischtennisplatte das Rückschlagspiel ausprobieren. Und für gemütliche Stunden wurde gleich daneben ein Grillplatz angelegt. „Wir hoffen, dass dieser neue Bereich einen großen Zuspruch erhält“, lautet der Wunsch von Oliver Kattner.

Von Bernd Bauer