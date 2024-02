9 Uhr, Freitagmorgen: Die Schüler der Grund- und Werkrealschule (GWRS) Mietingen-Schwendi und der Max-Weißhaupt-Realschule drängen sich in der Lazarus-von-Schwendi-Veranstaltungshalle. Dort findet eine Berufsbörse statt. 45 Unternehmen wollen den Schülerinnen und Schülern sich und ihre Ausbildungzüge näher bringen.

Aaron möchte in die Pflege

Einer der Schüler, der sich in der vollen Halle erstmal einen Überblick verschaffen möchte, ist Aaron. Der 15-Jährige besucht die achte Klasse der Werkrealschule Mietingen-Schwendi. Für die Berufsmesse hat er sich schon Berufszweige ausgesucht, über die er sich informieren möchte.

„Ich interessiere mich für den Pflegebereich“, erklärt er. Er könne sich gut vorstellen, mit älteren Menschen zu arbeiten, um ihnen zu helfen, wenn sie ihren Alltag nicht mehr alleine stemmen können.

Empfohlene Artikel Schwendi Schüler erkunden ihre beruflichen Möglichkeiten q Schwendi

Nach einem kurzen Rundgang durch das Gedränge strebt Aaron wieder zum Eingangsbereich. Dort hat er schon den Stand des Deutschen Roten Kreuzes entdeckt.

Diese stellen an diesem Tag den Beruf des Rettungshelfers und des Notfallsanitäters vor. Aber auch die Option eines Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) wird Aaron erklärt. Mit Flyern bepackt, zieht er zum nächsten Stand.

„Wir versuchen, die Barrieren für den Erstkontakt so gering wie möglich zu halten.“ Dimitra Pimenidis, Heilerziehungspflegerin

Direkt gegenüber hat die Stiftung Heggbach ihren Platz. Dimitra Pimenidis, Heilerziehungspflegerin bei der Stiftung, erklärt Aaron, welche Aufgaben sie in ihrem Berufsalltag übernimmt, aber auch, welche Voraussetzungen für den Beruf benötigt werden. Sie legt ihm nahe, mal ein Praktikum oder FSJ zu machen, um in den Beruf hineinzuschnuppern.

Sie gibt Aaron einen Flyer in die Hand, auf der eine Whatsapp-Nummer vermerkt ist, bei der sich Interessierte für ein Praktikum oder FSJ melden können. „Wir versuchen, die Barrieren für den Erstkontakt so gering wie möglich zu halten“, erklärt Pimenidis. Die Nummer werde rege genutzt.

Lebensmittelhandel als weitere Option

Bei einer weiteren Runde durch die Halle entdeckt Aaron den Stand eines Lebensmittelgroßhandels. „Den Bereich Verkauf finde ich spannend, da ich gerne mit Lebensmitteln arbeiten würde und Kontakt zu Menschen hätte“, erklärt er und stellt sich in die Schlange.

Gerade sind noch zwei Schülerinnen vor ihm an der Reihe. Nach dem Gespräch wird Aaron erklärt, welche Aufgaben zur Ausbildung des Großhandelskaufmanns zählen. Anschließend stellt er fest, dass es nicht ganz das ist, was er sucht.

Auf der Börse den Berufswunsch entdeckt

Während Aaron schon vor der Messe wusste, in welche Richtung gehen will, ist Vanessa erst während der Berufsbörse auf ihren Berufswunsch gekommen. „Ich bin heute auf den Beruf der Industriekauffrau gestoßen“, erzählt die 14-Jährige.

Dort habe sie Kontakt mit anderen Mitmenschen, aber könne auch im Büro arbeiten. Sie freut sich, sich auf der Börse vielseitig informieren zu können und schon mit den Unternehmen in Kontakt zu kommen. Da sie im Rollstuhl sitzt, könne sie so auch die baulichen Gegebenheiten in den Unternehmen schon abklären.

Mit der großen Auswahl an Unternehmen zu kämpfen hat Dominik Schöpf. „Ich möchte im technischen Bereich arbeiten, da sind mir viele Optionen vorgestellt worden“, sagt er und schnauft durch.

Von Mechatroniker bis Industriemechaniker sei alles dabei. Er ist auf der Messe mit seinem Vater Christian Huf unterwegs. Er sei zur Unterstützung dabei - und, um sich auch selbst zu informieren.

Die Berufsbörse hat bereits zum zweiten Mal in Schwendi stattgefunden. Die Idee hinter dem Konzept sei es, für die Schülerinnen und Schüler ein niederschwelliges Angebot zu haben, damit sie sich über die Möglichkeiten der Ausbildung in der Region informieren können, sagt Anke Schwarz, Schulleiterin der GWRS Mietingen. Über 200 Schüler der Klassenstufe acht und neun hätten das Angebot genutzt.