Frau bei Auffahrunfall leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall am Dienstag bei Schwendi ist eine 45-Jährige leicht verletzt worden. Laut Polizei fuhr ein 63-jähriger gegen 15.15 Uhr von Hörenhausen in Richtung Orsenhausen. An der Abzweigung zur L 259 bremste die 45-Jährige ihr Auto ab und wollte nach rechts abbiegen. Das bemerkte der Mercedes-Fahrer zu spät und prallte ins Heck des vorausfahrenden Autos der 45-Jährigen, die dadurch leichte Verletzungen erlitt. Der Rettungsdienst behandelte sie ambulant vor Ort. Insgesamt schätzt die Polizei den Sachschaden auf 8000 Euro.