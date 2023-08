Feiern mit Musik macht Lust auf mehr

Der Doppelcharakter dieses Festes kam sehr gut an: Die Veranstaltung „Feiern für einen guten Zweck“ hat rund 600 Besucher auf das Gelände in den Gerberwiesen Schwendi gelockt „Mich freut es, dass so viele junge und ältere Besucher gekommen und gemütlich beieinander sind“, bilanzierte Veranstalter Pietro Leone.

Zum dritten Mal hat er dieses Fest in Schwendi nun schon auf die Beine gestellt, heuer erstmals auf dem Freigelände der ehemaligen Gartenwirtschaft Gerberwiesen. Für Livemusik sorgten die vier Vollblutmusiker der Band „Stadtgespräch Acoustic Cover“.

Den Erlös des Festes von zirka 4000 Euro spendet Leone an zwei Empfänger. Wie die beiden vergangenen Male erneut an das Kinderhospiz in Bad Grönenbach. In diesem Jahr geht ein Teil auch an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Schwendi. Dieser hatte den Veranstalter bei der Durchführung des Festes unterstützt. Nicht wenige Besucher äußerten bei dem Fest den Wunsch, dass das schöne Gelände der früheren Gartenwirtschaft als solche wieder belebt werden sollte, um in Schwendi ein derartiges gastronomisches Angebot zu haben.

Im Oktober 2022 hatte die Gartenwirtschaft geschlossen, den hohen Betrag für die vom Landratsamt geforderten baulichen Brandschutzmaßnahmen als Voraussetzung für einen Weiterbetrieb der Wirtschaft wollte Unternehmer Willi Schmid — das Gelände mit dem Wirtschaftsgebäude gehört der Firma Schenk & Schmid — damals nicht investieren. I

Inzwischen ist er offenbar nicht mehr gänzlich abgeneigt, notwendige bauliche Veränderungen vorzunehmen. Zumindest gibt es hinsichtlich dieses möglichen Vorhabens aktuelle Gedankenspiele.