Feiern für den guten Zweck

In den Gerberwiesen in Schwendi wird am Samstag, 22. Juli, gefeiert. „Für einen guten Zweck“, teilt Veranstalter Pietro Leone mit. Er ist der Inhaber der Allianz–Generalvertretung in Schwendi.

Es ist die dritte Auflage dieser Veranstaltung in Schwendi. In den Jahren 2018 und 2019 fand das Fest an einer anderen Stelle im Ort statt. Nach der Zwangspause durch Corona will Pietro Leone wieder durchstarten. „Viele haben mich angesprochen das Fest doch wieder zu machen“, sagte Leone.

Als Open–Air–Festgelände sei der Bereich der ehemaligen Gartenwirtschaft ideal. Spielgeräte für die kleinen Besucher seien vorhanden, eine Hüpfburg werde zusätzlich aufgebaut. Die Veranstaltung wird bewirtet. Bistrobetreiber Andrea vom Holzwurm in Burgrieden ist mit seinem Pizzawagen vor Ort. Die Mitglieder des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Schwendi stehen am Grill.

Auch für Livemusik ist gesorgt. Wie bei den bisherigen Festen wird die vierköpfige Band „Stadtgespräch Acoustic Cover“ auftreten. Das Quartett spielt einen breitgefächerten Mix deutscher und englischer Hits. Jeder Song hat durch die bandeigenen Arrangements für Gitarre, Keyboard, Cajon und dem mehrstimmigen Gesang einen Sound mit persönlicher Note.

Festbeginn in den Gerberwiesen ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. Den kompletten Erlös der Veranstaltung möchte Pietro Leone einem guten Zweck zukommen lassen. Dieses Mal sind es zwei Empfänger: das Kinderhospiz in Bad Grönenbach wie bislang auch. Ein Teil des Festerlöses geht in diesem Jahr an den Feuerwehr–Förderverein.