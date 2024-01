Farbkonzept für Kinderkrippe beschlossen

Das Projekt Neubau Kinderkrippe in Schwendi kommt in die Gänge. Auf dem dafür vorgesehenen Gelände östlich der bestehenden Kindertagesstätte St. Franziskus haben die Vorarbeiten begonnen. Aktuell werden dort Drainagerohre für die Entwässerung verlegt.

Der offizielle Baubeginn ist in zwei Wochen. Bei der Gemeinderatssitzung am Montag war dieses Großprojekt wieder Thema, um die weitere Ausführungsplanung und erforderliche Ausschreibungen voranzubringen. Dabei ging es um die Farb- und Materialgestaltung - sowohl bei der Gebäudehülle als auch im Innern des Neubaus. Architekt Manuel Tress hatte ein Farb- und Materialkonzept im Vorfeld schon mit der Verwaltung abgestimmt, dem Gemeinderat wurden diese Vorschläge jetzt anhand einer Präsentation und von Handmustern gezeigt.

Die Außenwand (Holzständerbauweise) der neuen Krippe wird mit Faserzementplatten (Eternit) verkleidet. Im Erdgeschoss bekommt die Fassade dabei einen bräunlichen Ton, das Obergeschoss wird in weiß gehalten. Die Wände im Innern der Krippe werden mit einer Glasfasertapete versehen, gebrochenes weiß wird darauf als Farbe aufgetragen. Im Sanitärbereich werden natürlich Fliesen verlegt, an der Wand und auf dem Boden. In den anderen Räumen wird auf den Boden ein leicht strukturierter Linoleumbelag geklebt, in der Farbe Petrol. Diese Farbgebung wird auch für die Decke in zwei Räumen (Essen und Mehrzweckraum) verwendet. Die an der Decke befestigten gebundenen Holzfaserplatten sollen in den meisten anderen Räumen jedoch einen Naturton widergeben. „Mir fehlt der Pep in den Farben, wir haben hier kein Altenheim“, haderte Ratsmitglied Eckbert Braunger mit der angedachten Farbgestaltung. Zu einheitlich sei alles, „das ist mein erster Eindruck“, sagte er. Ähnlich sah es auch Helmut Kohn, den die vorgestellte Farbkonzeption an ein Büro in Industriebauten erinnerte. „Das ist keine Kritik, aber mir fehlt ein bißchen die Aufpeppung“, führte er aus. Er hätte gerne farblich einen Eye-Catcher gesetzt, „was ich schon beim Bau des Kindergartens angeregt habe“.

An Farben scheiden sich die Geister, weiß Architekt Maunel Tress. Er verwies auf eine gewisse Neutralität in der Farbgebung, die beim Kindergartenbau Anwendung fand und nun auch beim Krippenneubau fortgesetzt werden soll. „Die Farben kommen von den Kindern“, sagte er und meinte dabei Gestaltungselemente wie beispielsweise selbstgemalte Bilder aus Kinderhand, die in solchen Gebäuden Wände schmücken können. Die frühere Praxis, wonach es in Kindertagesstätten eine farbliche Unterscheidung von gelben, grünen und blauen Gruppen gab, „wird heute nicht mehr gemacht“.

Zuerst konnte sie sich die farbliche Ausgestaltung des Innenbereiches im Neubau nicht so richtig vorstellen, nach der Präsentation im Rat sprach Paula Scheffold „von einer modernen Farbgebung, die mir jedenfalls gefällt“. Dass gerade bei der Glasfasertapete der Anstrich Variationsmöglichkeiten im farblichen Stil auch künftig zulässt, deutete Bürgermeister Wolfgang Späth an. „Eine Wand in der Krippe kann man auch einmal anders streichen, wenn man will“, meinte er. Das ausgearbeitete Farbkonzept für den Krippenneubau bezeichnete er „als defensiv, aber nicht langweilig“. Letztendlich stimmte der Gemeinderat für die vorgeschlagenen Materialien und Farbtöne, Heribert Karrer enthielt sich bei der Abstimmung.