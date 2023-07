Erfolgreicher Abschlussjahrgang verlässt die GWRS Mietingen–Schwendi

61 Schülerinnen und Schüler haben ihren Abschluss an der Grund– und Werkrealschule (GWRS) Mietingen–Schwendi geschafft. Diesen feierten die Absolventen bei einer gemeinsamen Feier in der Veranstaltungshalle Schwendi. In feierlicher Atmosphäre nahmen sie ihre Zeugnisse von Schulleiter Anton Laupheimer entgegen.

Die Halle war bis auf den letzten Stuhl gefüllt. Gekommen waren an die 250 Mütter, Väter, Lehrer und geladene Gäste. Sowohl Schulleiter als auch Mietingens Bürgermeister Robert Hochdorfer lobten die Arbeit der Schülerinnen und Schüler, deren Eltern sowie aller beteiligter Lehrerinnen und Lehrer über die gesamte Schulzeit. Während ebendieser hatten die Schülerinnen und Schüler einige Aufgaben abzuarbeiten. Diesen Vergleich zogen die Schüler immer wieder heran.

Rektor Laupheimer gratulierte den Absolventen zum bestandenen Abschluss und legte den Fokus auf die Zukunft der Jugendlichen. Er stattete sie in seiner Rede mit vier symbolischen Gegenständen aus, die ihnen auf ihrem weiteren Lebensweg Orientierung, Sicherheit und Halt geben sollten. Er forderte die Schüler auf, Würze, Brennglas, Bewegungskünstler und Motivatoren zu sein, die auf die Balance zwischen Jung und Alt, zwischen Armen und Reichen und zwischen Menschen unterschiedlicher Hautfarbe und Religionen achten.

Besonders hervorzuheben ist, dass alle angetretenen Schüler den Hauptschulabschluss erfolgreich ablegten und die Weichen für ihre berufliche und schulische Zukunft stellen konnten. In einer kurzweiligen Rede zeigten die Elternvertreterinnen und -vertreter den Weg der beiden Klassen von Klasse fünf bis hin zu ihrem Abschluss auf.

Die beiden Klassen neun gestalteten einen unterhaltsamen und gleichermaßen feierlichen Abend. Neben den Redebeiträgen zeigten sie, was sie ausmacht: voller Lebensfreude. Neben einem einstudierten Tanz und zwei stimmungsvollen Videos mit Eindrücken der letzten Jahre gab es ein unterhaltsames Spiel, bei dem sich Lehrer mit Schülern messen konnten. Hierbei war voller Körpereinsatz gefragt und es zählte jede Sekunde. Wie an einem solchen Abend selbstverständlich, überließen die Lehrer den Schülern den Sieg.

Nach den unterhaltsamen Programmpunkten, den Reden und der Übergabe der Zeugnisse, lautete der letzte Punkt auf der Liste: Aufhören, wenn‘s am Schönsten ist.

Belobigungen gingen in Klasse 9a an: Can Bilen, Pauline Braun, Frank Bühler, Claudio Frisullo, Gözde Günay, Samantha Lerner, Emma Rolser und Celine Ullrich. In Klasse 9b haben folgende Schüler eine Belobigung erhalten: Moritz Berg, Cristian Dirlosan, Lars Mayer, Robin Raps, Peter Rittner und Laurenz Schoch.

Einen Preis für besonders gute Leistungen erhielten aus Klasse 9a: Elbisona Alijaj (1,7), Lucy Scholz (1,9) und Axel Uhlmann (1,6) und aus Klasse 9b: Sara–Leni Blersch (1,9).

Die Schule freut sich, dass etwa die Hälfte des starken Jahrgangs erfolgreich bei der Ausbildungssuche war und im September eine Ausbildungsstelle antreten wird. Die andere Hälfte der Schüler wird eine weiterführende Schule besuchen.

Die Abschlussschülerinnen und -schüler 2023:

Klasse 9a: Ridvan Adra, Sarah AlObaid, Elbisona Alijaj, Can Bilen, Paul Bogenrieder, Pauline Braun, Frank Bühler, Sarah Dudel, Finn Eckartsberg, David Frick, Claudio Frisullo, Gökce Günay, Gözde Günay, Felix Hirte, Noah Hock, Bewar Ibrahim, Nils Kriete, Samantha Lerner, Elias Luft, Niklas Nigbur, Carina Obermaier, Elena–Denisa Ristea, Emma Rolser, Marie Sähr, Marcel Schaich, Lucy Scholz, Victoria Seidler, Robin Seiffert, Axel Uhlmann, Celine Ullrich, und Leo Ullrich.

Klasse 9b: Hala AlObaid, Kevin Badalli, Maximilian Baur, Moritz Berg, Laurenda Berisha, Sara–Leni Blersch und Luca Bochtler.