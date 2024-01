Thomas Rohmer, Abteilungsleiter des Fußball-Bezirksligisten SF Schwendi, hat Franz Beckenbauer am 23. August 2004 getroffen, als dieser beim Golfclub Reischenhof in Wain zu Gast war. „Ich war damals Anfang 20 Jahre alt. Und als ich mitbekommen habe, dass Franz Beckenbauer kommt, war mir als Fußballinteressierten und Bayern-Fan klar, da muss ich auch hin“, sagt Romer.

Nahbar und freundlich trotz knapp bemessener Zeit

„Er ist mit dem Helikopter eingeflogen. Viel Zeit hatte Franz Beckenbauer zwischen all seinen Werbeterminen für die WM 2006 damals nicht. Aber es hat für ein Foto, einen kurzen Plausch und ein Autogramm gereicht“, so Rohmer. „Er hat sich trotz der knapp bemessenen Zeit für alle Foto- und Autogrammwünsche Zeit genommen, war sehr nahbar und freundlich. Das Autogramm hat auch heute noch einen ganz besonderen Platz in meinem Autogrammordner.“

Später ist Rohmer nach eigenen Angaben auch bei Trainingslagern des FC Bayern in Tokio (2005) und Dubai (2006) dabei gewesen, dies hatten die Münchner als Fanreise angeboten. „Auch da war Franz Beckenbauer zugegen und ich habe mich wie jeder andere auch mit ihm ganz normal unterhalten können“, so der 41-Jährige.

Generationen begeistert und beeindruckt

Der Tod Beckenbauers habe auch ihn betroffen gemacht. „Man kann sich wirklich nur verneigen vor dem, was Franz Beckenbauer für Deutschland geleistet hat. Wohl niemand hat den deutschen Fußball so stark geprägt wie der Kaiser“, sagt Rohmer. „Er war einer der größten Fußballer in Deutschland und hat Fußballgeschichte geschrieben - Weltmeister als Spieler und Trainer. Franz Beckenbauer war eine große Persönlichkeit, der Generationen begeistert und beeindruckt hat, auch weil er eine bodenständige, sympathische und nahbare Art hatte.“

Ganz Fußball-Deutschland habe ihm sehr viel zu verdanken. „Nicht nur die WM-Titel 1974 und 1990, sondern auch die WM 2006 im eigenen Land“, so Rohmer. „Dieser gesellschaftliche Erfolg bei der Heim-WM wäre ohne Beckenbauer nicht möglich gewesen.“