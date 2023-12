Die Wasserpreise steigen

Die Bürger von Schwendi müssen für den Bezug von Frischwasser ab Januar tiefer in die Tasche greifen. Lag die Verbrauchsgebühr für einen Kubikmeter Frischwasser in den Kalenderjahren 2022 und 2023 noch bei zwei Euro, so beträgt sie im Jahr 2024 jetzt 2,39 Euro. „Dies ist eine deutliche Erhöhung. Es ist leider so, dass Wasser nicht günstiger wird“, erklärte Bürgermeister Wolfgang Späth. Der Gemeinderat hat die Änderung der Wasserversorgungssatzung einstimmig beschlossen. Grundlage für diesen Beschluss war eine Gebührenkalkulation, die der künftige Kämmerer der Gemeinde, Robert Mohr, dem Rat präsentierte. Dabei handelt es sich um eine einjährige Gebührenkalkulation, die den Zeitraum 2024 umfasst. „Die höheren Bezugskosten von Wasser durch die Gemeinde sind eins zu eins in die Kalkulation übergegangen“, sagte Robert Mohr. Und warum wurde der Kauf von Wasser für die Gemeinde teurer? Hier sind es vor allem deutlich gestiegene Personal- und Energiekosten, die insbesondere beim Wasserversorgungsverband „Iller-Riß“ zu Buche schlagen. Eine kleine Erleichterung für die Bürger bringt die neue Wasserversorgungssatzung bei der Zählergebühr. Bei Wasserzählern der Kategorie 1 (Maximaldurchfluss bis fünf Kubikmeter in der Stunde) reduziert sich die monatliche Gebühr von derzeit 1,02 Euro auf 0,95 Euro dann im Jahr 2024.

Ebenfalls eine Erhöhung, und zwar um elf Cent, wird die Bürger im Bereich der Abwasserbeseitigung treffen. Auch hier legte die Verwaltung, erläutert durch Kämmerer Joachim Wieland, eine einjährige Gebührenkalkulation vor. Daraus ergibt sich, dass die Gemeinde Schwendi im Jahr 2024 eine Gebühr von 2,06 Euro pro Kubikmeter Schmutzwasser verlangt. Bisher lag diese bei 1,95 Euro. „Ein Faktor, der die Gebühren nach oben treibt, sind Kanalsanierungen im Rahmen des allgemeinen Kanalisationsplanes“, deutete Joachim Wieland an. Im Bereich der Abwasserbeseitigung muss die Gemeinde kostendeckend agieren, hier kann sie keine Gewinne erzielen. Mit den bisherigen Sätzen von 0,59 Euro pro Quadratmeter versiegelter Fläche kann die Kommune beim Niederschlagswasser diese Kostendeckung herstellen. Diese Gebühr, in einer separaten Kalkulation errechnet, bleibt im kommenden Jahr also unverändert. Der neuen Abwassersatzung für 2024 hat der Gemeinderat einstimmig verabschiedet.