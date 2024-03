Den Nachwuchs mit Blasmusik infizieren

Für ein volles Haus in der Veranstaltungshalle Schwendi haben die beiden Musikvereine aus Bußmannshausen und Schwendi am Sonntag gesorgt. Das Konzert, bei dem die Freude an der Blasmusik im Mittelpunkt stand, richtete sich nicht nur an Erwachsene, sondern besonders an Kinder. In lockerer Konzertatmosphäre warben die Musiker um neuen Nachwuchs für ihren Verein.

Innovative Wege bei der Findung von Jungmusikern - dieses Ziel haben sich die beiden Musikvereine gesetzt. „Wir stellen seit Jahren rückläufige Zahlen im Nachwuchsbereich fest“, erläutert Jürgen Kugler, erster Vorsitzender des MV Rota Schwendi. Aus diesem Grund hätten sich die beiden Musikvereine Bußmannshausen und Schwendi zusammengetan und im vergangenen Herbst ein neues Konzept für die Akquise von Nachwuchs erarbeitet. Entstanden ist ein spezielles Format eines Kinderkonzertes, in dem den Kindern die Instrumente, das Blasorchester und auch das Vereinsleben nähergebracht werden sollten.

Das Konzert mit dem Titel „Der Tag an dem die Oma das Internet kaputt gemacht hat“ nach der Vorlage des gleichnamigen Kinderbuchs von Autor Marc-Uwe Kling war als gesprochenes Hörspiel angelegt. Die humorvolle, aber auch berührende Geschichte, handelt von zwei Geschwistern, die einen Tag bei ihren Großeltern verbringen. Durch ein Missgeschick der Oma kommt es dazu, dass die „digitale Welt“ nicht mehr erreichbar ist. So müssen sich die Geschwister eine andere Beschäftigung suchen und finden erste Berührungspunkte mit der Blasmusik, was ihnen große Freude bereitet.

Die Geschichte wurde gemeinsam von den Blasmusikern als „Klang-Bild“ erzählt. Generationsübergreifende Kindheitsmelodien von „Wickie und die starken Männer“, „Löwenzahn“, „Die Melodie der Maus“, „Bob der Baumeister“, „Heidi“ und viele weitere Musiktitel wurden im knapp einstündigen Hörspiel durch Bild- und Videosequenzen zu einem Gesamterlebnis zusammengeführt. „Das hat nicht nur den Zuhörern von Jung bis Alt, sondern auch allen mitwirkenden Musikern sehr viel Spaß und Freude bereitetet“, resümiert Kugler.

Im Ablauf des Programms fand in geschickter Art und Weise durch Soli von Posaune und Horn („Jägerchor“), Tuba („Probier's mal mit Gemütlichkeit“), Tenor- und Flügelhorn („Böhmische Liebe“), Querflöte, Klarinette, Fagott, Horn („Walzer Nr. 2“), Saxophon („Bella Chiao“), Trompete und Flügelhorn („Mama Loo“), die Vorstellung der verschiedenen Instrumente eines Musikvereins statt. „Dabei wurde bei der Stückauswahl darauf geachtet, dass jedes Instrument einmal in den Vordergrund gerückt ist.“

Bei Kaffee und Kuchen wurden die Gäste mit weiteren Musikeinlagen unterhalten, etwa von der Musikalischen Früherziehung des Kindergartens Schwendi, der Singen-Bewegen-Sprechen-Gruppe des Kindergartens Großschafhausen sowie von der Blockflötengruppe der Grundschule Orsenhausen. Das Highlight war laut Kugler, dass jedes Kind und alle Interessierten die Gelegenheit bekamen, die verschiedenen Instrumente unter Anleitung einmal auszuprobieren sowie Informationen zur musikalischen Ausbildung zu erhalten. „Es war ein rundum toller Sonntagnachmittag für die ganze Familie und den Nachwuchs.“