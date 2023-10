Blutspendetermin in Schwendi

Der DRK-Blutspendedienst ruft zur Blutspende am Freitag, 10. November, in Schwendi auf. Gespendet werden kann in der Veranstaltungshalle von 14.30 bis 15.30 Uhr. Blutspenden seien die einfachste Art, um Leben zu retten, heißt es in der Ankündigung des DRK. „Ein unvorhersehbarer Unfall, eine plötzliche schwere Erkrankung: Jeden Tag werden in Deutschland etwa 15.000 Blutspenden benötigt.“ Terminreservierungen sind möglich online unter www.blutspende.de/termine. Fürn den Spendetermin selbst sollte man knapp eine Stunde einplanen: Die reine Blutentnahme dauert circa zehn Minuten, die restliche Zeit wird für die Anmeldung, das Ausfüllen des Spendefragebogens, das vertrauliche Arztgespräch und die Ruhepause im Anschluss an die Blutspende benötigt. Alle Termine und weitere Informationen gibt es auf der Internetseite www.blutspende.de oder unter der Telefonnummer 0800/1194911.